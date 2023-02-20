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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Двое кандидатов могут побороться за пост главы Общественной палаты Тюменской области

20 февраля 2023, 13:06
Фото: 1MI

В Общественной палате Тюменской области борьба за пост главы

На пост председателя нового состава Общественной палаты Тюменской области претендуют два кандидата. По данным URA.RU, на этот пост продвигают экс-прокурора и главу Общественной платы Тюмени Ольгу Загвязинскую и руководителя аппарата ОП ТО Артура Юрьева.

Кандидатуры никто не выдвигал.

«В Загвязинской заинтересован силовой блок, который через нее сможет контролировать главный орган местного самоуправления региона. Она обладает авторитетом среди нынешних членов палаты», — рассказал источник URA.RU.

При этом Артур Юрьев поддерживается другими членами Общественной палаты.

В ноябре прошлого года «Наш город» сообщал, что в региональной Общественной палате опровергли отставку Геннадия Чеботарева. 

В Общественной палате опровергли отставку руководителя Геннадия Чеботарева
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Политика#Общественная палата
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