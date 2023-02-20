Двое кандидатов могут побороться за пост главы Общественной палаты Тюменской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Кандидатуры никто не выдвигал.
«В Загвязинской заинтересован силовой блок, который через нее сможет контролировать главный орган местного самоуправления региона. Она обладает авторитетом среди нынешних членов палаты», — рассказал источник URA.RU.
При этом Артур Юрьев поддерживается другими членами Общественной палаты.
В ноябре прошлого года «Наш город» сообщал, что в региональной Общественной палате опровергли отставку Геннадия Чеботарева.