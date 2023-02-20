Двое кандидатов могут побороться за пост главы Общественной палаты Тюменской области

В Общественной палате Тюменской области борьба за пост главы

На пост председателя нового состава Общественной палаты Тюменской области претендуют два кандидата. По данным URA.RU, на этот пост продвигают экс-прокурора и главу Общественной платы Тюмени Ольгу Загвязинскую и руководителя аппарата ОП ТО Артура Юрьева.