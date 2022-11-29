В Общественной палате опровергли отставку руководителя Геннадия Чеботарева

Новости о снятии Геннадия Чеботарева с должности являются слухами.
«Срок полномочий текущего состава палаты продлится до марта 2023 года. Тюменская областная Дума будет запускать процесс формирования нового созыва после марта 2023 года. По закону председатель избирается коллегиально из нового состава палаты, поэтому все разговоры о снятии и назначении председателя являются лишь слухами», - рассказали в Общественной палате «Нашему городу».
Вчера появились слухи о готовности депутата облдумы Николай Руссу, гендиректора «Мостострой-11», сдать мандат. По данным «Нашего города», представители Тюменской облдумы ничего об этом не слышали.