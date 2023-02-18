nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Стало известно, кто в Тюменской области получает более 100 тысяч рублей пенсии

18 февраля 2023, 04:19
Фото: 1MI

Размер самых больших пенсий в Тюмени составляет более 100 тысяч рублей

44 жителя Тюменской области получают пенсии в размере более 100 тысяч рублей. От 21,5 тысячи рублей ежемесячно получают порядка 169 тысяч пенсионеров, проживающих в регионе.
Сюжет
Тюмень

По данным отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области, получателями самых высоких пенсий являются жители северных районов региона, переехавшие в Тюменскую область, участники экспедиций, бывшие работники бригад на топографических, лесоустроительных работах, гидрографических, геологоразведочных работах, бывшие работники политических партий, пишет 72.RU.

Средний размер пенсии на сегодняшний день в Тюменской составляет 22 тысячи 360 рублей. За год рост средней пенсии составил 1 тысячу 340 рублей. По данному показателю регион занимает 18 место в рейтинге регионов России.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 февраля увеличился размер пособий на детей. Теперь материнское пособие составляет 586 тысяч 947 рублей для первенца и 775 тысяч 628 рублей на второго малыша.

С 1 февраля увеличили пособия на детей и выплаты для инвалидов
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Трудовые пенсии#Пенсионеры#Пенсионный фонд#Пенсия#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Рабочие убрали ледовый городок на площади 400-летия Тюмени
Вчера, 14:44
В воскресенье жителей Тюмени ждет снегопад
Вчера, 15:04
Тюменцев ждут в новом медучреждении
Вчера, 14:42
Есть пострадавшие: В Тюмени на Объездной дороге перевернулся автомобиль. Фото
Вчера, 14:27
Недорогие квартиры продаются в Тюменской слободе и в районе Дома Обороны
Вчера, 14:01
Тюменского активиста обвинили в пиаре на митингах против тарифов ЖКХ
Вчера, 13:43