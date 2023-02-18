Стало известно, кто в Тюменской области получает более 100 тысяч рублей пенсии

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
По данным отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области, получателями самых высоких пенсий являются жители северных районов региона, переехавшие в Тюменскую область, участники экспедиций, бывшие работники бригад на топографических, лесоустроительных работах, гидрографических, геологоразведочных работах, бывшие работники политических партий, пишет 72.RU.
Средний размер пенсии на сегодняшний день в Тюменской составляет 22 тысячи 360 рублей. За год рост средней пенсии составил 1 тысячу 340 рублей. По данному показателю регион занимает 18 место в рейтинге регионов России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 февраля увеличился размер пособий на детей. Теперь материнское пособие составляет 586 тысяч 947 рублей для первенца и 775 тысяч 628 рублей на второго малыша.