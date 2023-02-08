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Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

С 1 февраля увеличили пособия на детей и выплаты для инвалидов

8 февраля 2023, 03:37
Фото: 1MI

В Тюменской области с 1 февраля увеличили пособия на детей и выплаты для инвалидов

В региональном отделении Социального фонда России сообщают, что с 1 февраля в регионе прошла индексация ряда соцвыплат, предназначенных семьям с детьми, беременным женщинам, инвалидам и пенсионерам.

Теперь материнское пособие равняется 586 947 рублям для первенца и 775 628 рублям на второго малыша. Однако в таком случае, первый ребенок должен был появиться на свет ранее 2020 года. Если условие не соблюдено, то доплата составит 188 681 рубль.

Сообщается, что индексации подверглись и уже выплаченные пособия, но лишь та их часть, которая оставалась нетронутой.

Также увеличился и размер ежемесячных выплат для инвалидов трех групп. Теперь она составит 4 957 рублей для инвалидов первой группы, 3 540 рублей для тех, кто относится ко второй группе, 2 834 рубля — для третьей и 3 540 для детей-инвалидов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в регионе по итогам 2022 года число получателей регионального материнского капитала увеличилось на три тысячи семей, получателей ежемесячной выплаты на первого ребенка — на одну тысяч семей.

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