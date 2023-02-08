С 1 февраля увеличили пособия на детей и выплаты для инвалидов

Теперь материнское пособие равняется 586 947 рублям для первенца и 775 628 рублям на второго малыша. Однако в таком случае, первый ребенок должен был появиться на свет ранее 2020 года. Если условие не соблюдено, то доплата составит 188 681 рубль.