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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

«Транснефть — Сибирь» продаст коттедж в Тюменской области за 14 млн рублей

15 февраля 2023, 14:06
Фото: 1MI

«Транснефть — Сибирь» продаст непрофильные активы в Тюменской области за 14 млн

Компания «Транснефть — Сибирь» продаёт в Тобольском районе несколько объектов недвижимости. На сайте «Сбербанк — АСТ» появилась информация о лоте №SBR043-2302030089, торги пройдут 17 марта.
Фото: Авито
«Реализация объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Тюменская область, р-н Тобольский, с. Абалак, ул. Набережная, д. 23», - сообщается в заявке на сайте «Сбербанк — АСТ».

Объекты недвижимости оцениваются в 14 млн рублей. Стоит отметить, что по этому адресу находится коттедж и административные здания.

Ранее «Наш город» сообщал, что самая дорогая кваритра в Тобольске стоит 25 млн рублей.

В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Экономика#Работа#Компании#Государственные компании#Тобольск#Покупка дач
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