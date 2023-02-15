«Транснефть — Сибирь» продаст коттедж в Тюменской области за 14 млн рублей

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
«Реализация объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Тюменская область, р-н Тобольский, с. Абалак, ул. Набережная, д. 23», - сообщается в заявке на сайте «Сбербанк — АСТ».
Объекты недвижимости оцениваются в 14 млн рублей. Стоит отметить, что по этому адресу находится коттедж и административные здания.
Ранее «Наш город» сообщал, что самая дорогая кваритра в Тобольске стоит 25 млн рублей.