В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей

Самые дорогие квартиры в Тобольске оцениваются в 25 млн рублей

Жители Тобольска обсуждают самые дорогие квартиры в городе. На сайтах объявлений нашли недвижимость стоимостью 25 млн рублей. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», 5-комнатная квартира на 269 квадратных метров расположена на улице Розы Люксембург, д. 1.