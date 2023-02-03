В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Дорогая недвижимость находится в двухэтажном доме.
«Бывает такой вид красивых и дорогих объявлений, которые... Висят. В прямом смысле слова. Ты уже успел несколько раз переехать, а они всё на прежнем месте», - иронизирует один из подписчиков паблика «Типичный Тобольск».
Горожане считают, что цена элитной квартиры завышена.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени продают квартиру почти за 80 млн рублей.