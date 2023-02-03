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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей

3 февраля 2023, 11:54
Фото: Скрин Авито

Самые дорогие квартиры в Тобольске оцениваются в 25 млн рублей

Жители Тобольска обсуждают самые дорогие квартиры в городе. На сайтах объявлений нашли недвижимость стоимостью 25 млн рублей. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», 5-комнатная квартира на 269 квадратных метров расположена на улице Розы Люксембург, д. 1.

Дорогая недвижимость находится в двухэтажном доме.

«Бывает такой вид красивых и дорогих объявлений, которые... Висят. В прямом смысле слова. Ты уже успел несколько раз переехать, а они всё на прежнем месте», - иронизирует один из подписчиков паблика «Типичный Тобольск».

Горожане считают, что цена элитной квартиры завышена.

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени продают квартиру почти за 80 млн рублей.

Самые дорогие квартиры в Тюмени предлагают по цене от 45 до 80 млн рублей
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#Общество#Тюменцы#Экономика#Деньги#Квартиры#Цены на квартиры#Квартиры с отделкой#Работа#Александр Мязин
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