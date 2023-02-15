Появились данные о пострадавших в лицее №81 Тюмени. Здесь школьник распылил баллончик

В лицее №81 Тюмени трое школьников пострадали после распыления баллончика

Стали известны данные о пострадавших в инциденте, который произошел в лицее №81. 15 февраля школьник распылил в здании баллончик. В депздраве Тюменской области сообщили «Нашему году», что всё произошло утром.