Появились данные о пострадавших в лицее №81 Тюмени. Здесь школьник распылил баллончик

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«Вызов поступил 15 февраля в 11:06, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 11:18. Госпитализация не потребовалась, осмотрено трое пациентов», - сообщили в депздраве в ответ на запрос «Нашего города».
По данному факту УМВД проводит проверку, причины произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в лицее №81 в этом году дети обучаются по нескольким предметам с помощью электронных учебников.