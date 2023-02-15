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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Появились данные о пострадавших в лицее №81 Тюмени. Здесь школьник распылил баллончик

15 февраля 2023, 12:57
Фото: 1MI

В лицее №81 Тюмени трое школьников пострадали после распыления баллончика

Стали известны данные о пострадавших в инциденте, который произошел в лицее №81. 15 февраля школьник распылил в здании баллончик. В депздраве Тюменской области сообщили «Нашему году», что всё произошло утром.
«Вызов поступил 15 февраля в 11:06, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 11:18. Госпитализация не потребовалась, осмотрено трое пациентов», - сообщили в депздраве в ответ на запрос «Нашего города».

По данному факту УМВД проводит проверку, причины произошедшего выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в лицее №81 в этом году дети обучаются по нескольким предметам с помощью электронных учебников.

Тюменские школьники теперь проходят обучение по электронным учебникам
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Школа#Работа
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