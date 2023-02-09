Тюменские школьники теперь проходят обучение по электронным учебникам

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Далеко не все родители одобряют подобный подход к обучению.
«Раньше по медицинским рекомендациям разрешалось только 2 часа в день тратить на компьютер», - сообщает подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Электронные учебники в этом году введены в гимназии №4 и лицее №81. В одном из учебных заведений ввели предмет «Вероятность и статистика». Детей обучают по электронному пособию и ставят оценки.
Ранее «Наш город» сообщал, что новые технологии будут внедрять только в дополнение к традиционной форме обучения. Об этом в 2022 году сообщал Сергей Скворцов.