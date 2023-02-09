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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Тюменские школьники теперь проходят обучение по электронным учебникам

9 февраля 2023, 13:51
Фото: 1MI

В Тюмени школьникам начали преподавать предметы по электронным учебникам

В нескольких школах Тюмени дети обучаются по электронным учебникам. В частности информатику преподают с помощью «Яндекс.Учебника», но бумажные пособия по прежнему доступны.

Далеко не все родители одобряют подобный подход к обучению.

«Раньше по медицинским рекомендациям разрешалось только 2 часа в день тратить на компьютер», - сообщает подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Электронные учебники в этом году введены в гимназии №4 и лицее №81. В одном из учебных заведений ввели предмет «Вероятность и статистика». Детей обучают по электронному пособию и ставят оценки.

Ранее «Наш город» сообщал, что новые технологии будут внедрять только в дополнение к традиционной форме обучения. Об этом в 2022 году сообщал Сергей Скворцов.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Деньги#Жалобы#Работа#Школы#Школьники
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