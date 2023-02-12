Тобольские врачи спасли пострадавшего в ДТП мужчину с разрывом печени

Кроме того, врачи обнаружили разрыв слепой кишки в месте её истончения из-за опухоли, размером шесть сантиметров. Опухоль успешно удалили, как выяснилось она была злокачественной. Однако компьютерная томография не выявила метастазов и врачи дали благоприятный прогноз.