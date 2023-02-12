Тобольские врачи спасли пострадавшего в ДТП мужчину с разрывом печени

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Кроме того, врачи обнаружили разрыв слепой кишки в месте её истончения из-за опухоли, размером шесть сантиметров. Опухоль успешно удалили, как выяснилось она была злокачественной. Однако компьютерная томография не выявила метастазов и врачи дали благоприятный прогноз.
Мужчина в течение полутора месяцев проходил лечение в больнице. В настоящее время он выписан, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что ишимские медики поставили на ноги мужчину, который получил множественные переломы в дорожно-транспортном происшествии.