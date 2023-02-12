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Updated Сегодня, 07:45

Тобольские врачи спасли пострадавшего в ДТП мужчину с разрывом печени

12 февраля 2023, 07:43
Фото: 1MI

Тобольские врачи спасли пострадавшего в ДТП мужчину с разрывом внутренних органов

Тобольские врачи спасли пострадавшего в ДТП под Тобольском жителя Алтайского края. Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии — с разрывом печени и кровотечением.
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ДТП

Кроме того, врачи обнаружили разрыв слепой кишки в месте её истончения из-за опухоли, размером шесть сантиметров. Опухоль успешно удалили, как выяснилось она была злокачественной. Однако компьютерная томография не выявила метастазов и врачи дали благоприятный прогноз.

Мужчина в течение полутора месяцев проходил лечение в больнице. В настоящее время он выписан, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что ишимские медики поставили на ноги мужчину, который получил множественные переломы в дорожно-транспортном происшествии.

Ишимские врачи поставили на ноги мужчину, пострадавшего в ДТП
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Врачи#Операция#Новости тюмени#Тюмень#Тобольск#Департамент здравоохранения ТО#Тюменская область
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