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Ишимские врачи поставили на ноги мужчину, пострадавшего в ДТП

11 февраля 2023, 07:54
Фото: Здравоохранение Тюменской области

Ишимские врачи спасли пострадавшего в ДТП мужчину с парализованными ногами

Ишимские медики поставили на ноги 50-летнего жителя Беларуси, попавшего в серьезную аварии на федеральной трассе Москва — Владивосток. В больницу мужчина ыл доставлен с множественными переломами.
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ДТП
«Требовалось экстренное устранение сдавления спинного мозга, иначе полная парализация стала бы необратимой, что впоследствии бы привело к глубокой инвалидизации и даже гибели пациента. Было принято решение провести одномоментное ручное вправление вывиха шейного позвонка по Гюнтеру», — сообщил врач-нейрохирург ОБ №4 Андрей Иванов.

Манипуляцию провели успешно, и через несколько к пациенту вернулась чувствительность в ногах. В течение двух недель он получал интенсивную терапию в отделении реанимации. После проходил реабилитацию в отделении травматологии — учился заново ходить. В настоящее время он вернулся уже к прежнему образу жизни.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли 16-летнего подростка, попавшего в больницу в тяжелом состоянии из-за менингококковой инфекции. У ребенка, помимо высокой температуры, были судороги и галлюцинации.

Тюменские врачи спасли подростка с галлюцинациями и судорогами
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Происшествия#ДТП#Авария#Тюмень#Тюменская область#Врач#Пациенты
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