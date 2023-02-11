Ишимские врачи поставили на ноги мужчину, пострадавшего в ДТП

Манипуляцию провели успешно, и через несколько к пациенту вернулась чувствительность в ногах. В течение двух недель он получал интенсивную терапию в отделении реанимации. После проходил реабилитацию в отделении травматологии — учился заново ходить. В настоящее время он вернулся уже к прежнему образу жизни.