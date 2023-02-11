Ишимские врачи поставили на ноги мужчину, пострадавшего в ДТП

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
«Требовалось экстренное устранение сдавления спинного мозга, иначе полная парализация стала бы необратимой, что впоследствии бы привело к глубокой инвалидизации и даже гибели пациента. Было принято решение провести одномоментное ручное вправление вывиха шейного позвонка по Гюнтеру», — сообщил врач-нейрохирург ОБ №4 Андрей Иванов.
Манипуляцию провели успешно, и через несколько к пациенту вернулась чувствительность в ногах. В течение двух недель он получал интенсивную терапию в отделении реанимации. После проходил реабилитацию в отделении травматологии — учился заново ходить. В настоящее время он вернулся уже к прежнему образу жизни.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли 16-летнего подростка, попавшего в больницу в тяжелом состоянии из-за менингококковой инфекции. У ребенка, помимо высокой температуры, были судороги и галлюцинации.