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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

В Тюменской области откроется первый Музей пельменей

10 февраля 2023, 07:24
Фото: 1MI

Музей пельменей откроют в Тюменской области

В предстоящую субботу, 11 февраля, в Тюменской области состоится открытие первого Музея пельменей. Он будет работать в рамках глэмпинга «Золотая подкова» в деревне Русские Медянки Тобольского района.
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Тюмень

На экспозиции будет представлено более 30 видов изделий из теста — буузы, хинкали, манты, вераники, равиоли, дим-самы, гедза и т. д. Как заверяет хозяйка, Дания Абдулина, открытие станет ярким событием, где гости смогут познакомиться с традиционными пельменями разных народов мира, принять участие в мастер-классах по приготовлению блюда.

Кстати, посетители музея смогут не только слепить и приготовить себе порцию пельменей по любому из имеющихся рецептов, но и приобрести здесь замороженные полуфабрикаты.

Праздник состоится 11 февраля на территории агрокомплекса «Золотая подкова». Начало в 14:00.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на набережной установили необычный арт-объект «Восход над горой». Металлическую скульптуру высотой 3,5 метра жители областной столицы уже раскритиковали.

«Сомнительная красота»: новый арт-объект подвергся критике тюменцев
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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