В Тюменской области откроется первый Музей пельменей

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
На экспозиции будет представлено более 30 видов изделий из теста — буузы, хинкали, манты, вераники, равиоли, дим-самы, гедза и т. д. Как заверяет хозяйка, Дания Абдулина, открытие станет ярким событием, где гости смогут познакомиться с традиционными пельменями разных народов мира, принять участие в мастер-классах по приготовлению блюда.
Кстати, посетители музея смогут не только слепить и приготовить себе порцию пельменей по любому из имеющихся рецептов, но и приобрести здесь замороженные полуфабрикаты.
Праздник состоится 11 февраля на территории агрокомплекса «Золотая подкова». Начало в 14:00.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на набережной установили необычный арт-объект «Восход над горой». Металлическую скульптуру высотой 3,5 метра жители областной столицы уже раскритиковали.