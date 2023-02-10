В Тюменской области откроется первый Музей пельменей

На экспозиции будет представлено более 30 видов изделий из теста — буузы, хинкали, манты, вераники, равиоли, дим-самы, гедза и т. д. Как заверяет хозяйка, Дания Абдулина, открытие станет ярким событием, где гости смогут познакомиться с традиционными пельменями разных народов мира, принять участие в мастер-классах по приготовлению блюда.