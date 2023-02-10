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Published Сегодня, 03:44

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Updated Сегодня, 04:10

«Сомнительная красота»: новый арт-объект подвергся критике тюменцев

10 февраля 2023, 03:44
Фото: Морфология улиц | Тюмень

В Тюмени на набережной появился новый арт-объект «Восход над горой»

Арт-объект «Восход над горой» накануне открыли в Тюмени на набережной. Металлическую скульптуру высотой 3,5 метра в рамках спецпроекта «Морфология улиц» создал уральский художник Красил Макар.
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Тюмень

Работа над объектом шла в течение нескольких недель. «Восход над горой» изготавливали на производстве в Екатеринбурге. Листы стали сваривали в форму и под давлением в 70 атмосфер закачивали водой, чтобы придать округлость.

«Технология сложная, владеют ей немногие, так что в реализации художнику помог мастер мирового уровня Андрей Казанцев. Несколько недель работы — и на набережной Туры возле „Конторы“ появился „Восход над горой“. Темный фон горы — это отсылка к тюменским традиционным коврам, где пышно цветут розы на черной земле», — пояснили участники проекта «Морфология улиц».

Между тем, тюменцы уже раскритиковали необычный арт-объект. Горожане не поняли смысла данной скульптуры и отметили, что по форме она похожа на известное медицинское изделие.

«Немного не вписывается в общую атмосферу набережной, странно, откуда находят „такие изыски“. Сомнительной красоты арт-объект», — отметили тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюмненском экопарке «Затюменский» обнаружили бесхозные деревянные фигуры «Медведя», «Зайца» и «Кабана». В настоящее время администрация города ищет хозяина данных скульптур.

 

В тюменском экопарке «Затюменский» нашли бесхозные фигуры
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Арт-объект#Набережная тюмени#Набережная#Тюмень#Тюменская область
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