«Сомнительная красота»: новый арт-объект подвергся критике тюменцев

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Работа над объектом шла в течение нескольких недель. «Восход над горой» изготавливали на производстве в Екатеринбурге. Листы стали сваривали в форму и под давлением в 70 атмосфер закачивали водой, чтобы придать округлость.
«Технология сложная, владеют ей немногие, так что в реализации художнику помог мастер мирового уровня Андрей Казанцев. Несколько недель работы — и на набережной Туры возле „Конторы“ появился „Восход над горой“. Темный фон горы — это отсылка к тюменским традиционным коврам, где пышно цветут розы на черной земле», — пояснили участники проекта «Морфология улиц».
Между тем, тюменцы уже раскритиковали необычный арт-объект. Горожане не поняли смысла данной скульптуры и отметили, что по форме она похожа на известное медицинское изделие.
«Немного не вписывается в общую атмосферу набережной, странно, откуда находят „такие изыски“. Сомнительной красоты арт-объект», — отметили тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюмненском экопарке «Затюменский» обнаружили бесхозные деревянные фигуры «Медведя», «Зайца» и «Кабана». В настоящее время администрация города ищет хозяина данных скульптур.