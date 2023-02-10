Бывшие тюменские судьи отдохнут в 4 санаториях за 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В здравницах бывшие сотрудники отдыхают от двух до трех недель. Для отдыха используют санатории «Сибирь» и «Тараскуль», кисловодский «Центросоюз» и «Обуховский» в Свердловской области.
«Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. 12 путевок, общая стоимость 1 541 256 рублей», — сообщает издание URA.RU.
Ранее «Наш город» сообщал, что туркомпании снизили для тюменцев цены на ближайшие вылеты в Турцию. Отдохнуть на море можно за 50 тысяч рублей.