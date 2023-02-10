Бывшие тюменские судьи отдохнут в 4 санаториях за 1,5 млн рублей

Бывшие тюменские судьи отправятся в санатории за 1,5 млн рублей

Бывшие судьи Тюменской области отправились в санатории. По данным URA.RU, на эти цели с начала года потратили 1,5 млн рублей, торги проходили на сайте Госзакупки.