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Бывшие тюменские судьи отдохнут в 4 санаториях за 1,5 млн рублей

10 февраля 2023, 12:29
Фото: 1MI

Бывшие тюменские судьи отправятся в санатории за 1,5 млн рублей

Бывшие судьи Тюменской области отправились в санатории. По данным URA.RU, на эти цели с начала года потратили 1,5 млн рублей, торги проходили на сайте Госзакупки.

В здравницах бывшие сотрудники отдыхают от двух до трех недель. Для отдыха используют санатории «Сибирь» и «Тараскуль», кисловодский «Центросоюз» и «Обуховский» в Свердловской области.

«Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. 12 путевок, общая стоимость 1 541 256 рублей», — сообщает издание URA.RU.

Ранее «Наш город» сообщал, что туркомпании снизили для тюменцев цены на ближайшие вылеты в Турцию. Отдохнуть на море можно за 50 тысяч рублей.

Тюменские туроператоры снизили цены на путевки в Турцию
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Работа#Дела судебные#Санатории#Санаторий
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