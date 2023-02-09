Тюменские туроператоры снизили цены на путевки в Турцию

Отдых по системе «all inclusive» в отеле 4* в Аланье, Кемере или Сиде будет стоить около 62 тысяч рублей. Цены на шестидневный тур в отели 5* начинаются от 64 тысяч рублей. Для сравнения, на апрель стоимость путевок почти в два раза выше — тур в отель 4* будет стоить на двоих не менее 92 тысяч рублей.