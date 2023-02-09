Тюменские туроператоры снизили цены на путевки в Турцию

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Отдых по системе «all inclusive» в отеле 4* в Аланье, Кемере или Сиде будет стоить около 62 тысяч рублей. Цены на шестидневный тур в отели 5* начинаются от 64 тысяч рублей. Для сравнения, на апрель стоимость путевок почти в два раза выше — тур в отель 4* будет стоить на двоих не менее 92 тысяч рублей.
В тюменских турфирмах отмечают, что невысокая стоимость связана с тем, что сейчас в Турции не сезон — прохладная погода и дожди. Кроме того, на снижение цен повлияло и произошедшее 6 февраля землетрясение. Однако на спросе туристов это сказалось незначительно — стихия бушевала на юго-востоке страны, куда не входят пляжные районы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш Турции произошло 6 февраля 2023 года. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным погибли 12 тысяч 873 человека, 62 тысячи 937 человек получили травмы.