nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Тюменские туроператоры снизили цены на путевки в Турцию

9 февраля 2023, 09:21
Фото: 1MI

Туркомпании снизили для тюменцев цены на ближайшие вылеты в Турцию

Стоимость туров из Тюмени в Турцию подешевела. На ближайшие даты 6-дневный тур на отдых можно приобрести в пределах 50 тысяч рублей. Правда, без питания и с вылетом из Екатеринбурга.
Сюжет
Тюмень

Отдых по системе «all inclusive» в отеле 4* в Аланье, Кемере или Сиде будет стоить около 62 тысяч рублей. Цены на шестидневный тур в отели 5* начинаются от 64 тысяч рублей. Для сравнения, на апрель стоимость путевок почти в два раза выше — тур в отель 4* будет стоить на двоих не менее 92 тысяч рублей.

В тюменских турфирмах отмечают, что невысокая стоимость связана с тем, что сейчас в Турции не сезон — прохладная погода и дожди. Кроме того, на снижение цен повлияло и произошедшее 6 февраля землетрясение. Однако на спросе туристов это сказалось незначительно — стихия бушевала на юго-востоке страны, куда не входят пляжные районы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш Турции произошло 6 февраля 2023 года. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным погибли 12 тысяч 873 человека, 62 тысячи 937 человек получили травмы.

 

 

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Отпуск#Турция#Путешествия#Туристические путевки#Туристы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
Сегодня, 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
Сегодня, 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
Вчера, 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
Сегодня, 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20