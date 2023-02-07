Еще один сотрудник «Мостострой-11» погиб на производстве

Следователи установили, что оба рабочих находились на строящемся многоэтажном доме. Однако машинист башенного нарушил технику безопасности, в результате чего при отведении стрелы башенного крана, крюк влетел в оконную перемычку на 5 этаже, которая упала на рабочего. Пострадавший скончался на месте.