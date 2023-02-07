Еще один сотрудник «Мостострой-11» погиб на производстве

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 06:26
По части 2 статьи 216 УК РФ обвиняется другой сотрудник «Мостострой-11», работавший в тот майский день на площадке.
Следователи установили, что оба рабочих находились на строящемся многоэтажном доме. Однако машинист башенного нарушил технику безопасности, в результате чего при отведении стрелы башенного крана, крюк влетел в оконную перемычку на 5 этаже, которая упала на рабочего. Пострадавший скончался на месте.
Сейчас крановщику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее «Наш город» рассказывал о сотрудниках, которые ранее работали в компании «Мостострой-11». Они поделились неприятными впечатлениями от работы и рассказали о том, как местные начальники относятся к соблюдению техники безопасности.