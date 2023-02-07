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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Еще один сотрудник «Мостострой-11» погиб на производстве

7 февраля 2023, 04:53
Фото: 1MI

В Тюмени за гибель рабочего осудят машиниста башенного крана компании «Мостострой-11»

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель человека, уже направлено в Калининский районный суд.
Сюжет
Тюмень

По части 2 статьи 216 УК РФ обвиняется другой сотрудник «Мостострой-11», работавший в тот майский день на площадке.

Следователи установили, что оба рабочих находились на строящемся многоэтажном доме. Однако машинист башенного нарушил технику безопасности, в результате чего при отведении стрелы башенного крана, крюк влетел в оконную перемычку на 5 этаже, которая упала на рабочего. Пострадавший скончался на месте.

Сейчас крановщику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Ранее «Наш город» рассказывал о сотрудниках, которые ранее работали в компании «Мостострой-11». Они поделились неприятными впечатлениями от работы и рассказали о том, как местные начальники относятся к соблюдению техники безопасности.

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