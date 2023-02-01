«Работаешь за пятерых — получаешь копейки»: каково работать в Мостострой-11

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
«Если устраиваешься туда рядовым рабочим, да еще и без связей, то придется тебе непросто. На обычных работягах здесь, как я думаю, и навариваются. Ты работаешь на одной специальности, а приходится выполнять функции еще нескольких, причем доплат за это никаких нет. Еще и относятся к тебе, как к рабу», — рассказал «Нашему городу» один из бывших сотрудников компании.
Его слова подтверждает и другой экс-сотрудник, оставивший отзыв на работу в «Мостострой-11». «Разговаривают как со скатами и собаками», — пишет он.
Другая женщина, устраивавшаяся в одну из территориальных форм, рассказывает, что ее обманули в вопросе заработной платы.
«Начальник был молодой мажор, возомнил себя богом. Обещали мне 72 000 и суточные. Отработала 20 дней. Зарплата 38 000 и „фиг вам“, а не суточные. И концов нет. Этот мажор так закрыл табель», — сообщает она.
Некоторые бывшие сотрудники отмечают, что текучка в компании серьезная, многие увольняются уже через месяц после подписания договора. Причем на жалобы никто не реагирует «не нравится — пиши заявление об увольнении», — приводит слова своего начальника экс-сотрудник, говоря об отношении компании к недовольствам рабочих.
«Имел дело с этим работодателем на производстве, уволился через месяц. Конское отношение к рабочим. Зарплата смешная, объемов нет, потому что ушатанная техника, сыплется, делать ее некому, слесарей нет, а спрашивают по полной. Короче, полный кавардак», — пишет мужчине об опыте работы в организации.
Также многие сотрудники сообщают о задержках зарплат. Их слова подтверждают расследования трудовой инспекции.
«По обращению работника в „Мостострой-11“ проведена внеплановая проверка. В ходе проверки установлено, что работодатель нарушает требования трудового законодательства. А именно, в нарушение статьи 136 ТК РФ заработная плата работникам предприятия выплачивается с нарушением сроков, при этом компенсацию за несвоевременное перечисление выплат по заработной плате в соответствии со статьей 236 ТК РФ не начисляют и не выплачивают», — делятся итогами расследования одного из дел сотрудники трудовой инспекции.
За допущенные нарушения трудового законодательства юридическое лицо «Мостострой-11» было неоднократно привлечено к административной ответственности, чаще всего наказание назначалось в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Но для компании, зарабатывающей миллиарды — это мелочи.
Сотрудники также жалуются, что работать приходится на «убитой» технике, а к требованиям по безопасности начальники участков вовсе не прислушиваются.
Стоить вспомнить случай с крановщицей Эльвирой Демидовой, которую отправили работать на козловом кране, тогда как начальник участка не организовал своевременное техобслуживание и освидетельствование козлового крана и допустил работника до погрузо-разгрузочных работ. В результате этого нарушения кран упал, крановщица получила множественные травмы и скончалась на месте.
«Случалось, что и пьяный кто-то на работу приходил и ничего, отчитывали и отправляли работать. Никакого осмотра людей и техники. У них в компании главное — сдать объект в срок, а лучше раньше. Поэтому приходилось перерабатывать, хотя это никак не оплачивалось. Им главное потом перед губернатором отчитаться, что они молодцы и все сделали быстро. Хотя знал бы Александр Моор сколько там нарушений допущено в ходе работ! Да и отчитывается руководитель, а строилось все нашими руками, обычных мужиков, о которых никто не знает и ни во что их не ставят», — делится оптом работы в компании тюменец.
Стоит также отметить, что некоторые расследования Северо-Уральского управления Ростехнадзора, касающиеся «Мостостроя-11» по неизвестным причинам пропадают с официального сайта.