«Работаешь за пятерых — получаешь копейки»: каково работать в Мостострой-11

Бывшие сотрудники Мостострой-11 пожаловались на условия труда

«Обещали золотые горы, а дали только горы бетона шиш без масла», — так описывает свой опыт работы с компанией «Мостострой-11» ее бывший сотрудник. Он пожаловался на отношение начальства к подчиненным, а также на технику, которой «два понедельника осталось».

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