Притаптывание снега и подкормка птиц: что тюменцам нужно сделать в саду в феврале

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Плодовые деревья и кустарники в саду нужно заранее защитить от грызунов и вредителей. Чтобы нежданные гости не повредили стволы, их нужно обмотать нетканым материалом или хорошо притоптать снег вокруг деревьев — так мыши не доберутся до коры.
«Если ранней весной не будет времени на обработку сада от вредителей, то с этим помогут справиться птицы. Но для того, чтобы пернатые сокращали популяцию насекомых, нужно подкармливать птиц. Развешивайте кормушки с зерновыми смесями, кусочки несоленого сала», — рассказали в «Россельхозцентре» по Тюменской области.
Также в феврале важно не забыть о теплицах, ведь именно в этот месяц повышается снеговая нагрузка на них. Если снег с крыш не убирать, то теплицы могут рухнуть.
Ухаживать нужно и о почве в теплицах — подкидывать снег порциями, слоями по 20-25 см. От февральского солнца снег будет таять и увлажнять почву, улучшать её структуру.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцы не доплатили городской администрации миллионы рублей за аренду участков, взятых для садоводства и огородничества.