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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Притаптывание снега и подкормка птиц: что тюменцам нужно сделать в саду в феврале

5 февраля 2023, 13:27
Фото: ФФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области

Птицы помогут тюменским дачникам справиться с насекомыми

Даже в феврале садоводам не стоит забывать заботиться о даче. Нужно уже начинать подготовку к дачному сезону — обрабатывать участок от вредителей, защищать теплицы, увлажнять почву.
Сюжет
Тюмень

Плодовые деревья и кустарники в саду нужно заранее защитить от грызунов и вредителей. Чтобы нежданные гости не повредили стволы, их нужно обмотать нетканым материалом или хорошо притоптать снег вокруг деревьев — так мыши не доберутся до коры.

«Если ранней весной не будет времени на обработку сада от вредителей, то с этим помогут справиться птицы. Но для того, чтобы пернатые сокращали популяцию насекомых, нужно подкармливать птиц. Развешивайте кормушки с зерновыми смесями, кусочки несоленого сала», — рассказали в «Россельхозцентре» по Тюменской области.

Также в феврале важно не забыть о теплицах, ведь именно в этот месяц повышается снеговая нагрузка на них. Если снег с крыш не убирать, то теплицы могут рухнуть.

Ухаживать нужно и о почве в теплицах — подкидывать снег порциями, слоями по 20-25 см. От февральского солнца снег будет таять и увлажнять почву, улучшать её структуру. 

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#Анна Доронина#Дача#Садоводы#Земля#Земляные работы#Общество#Тюмень#Тюменская область
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