Притаптывание снега и подкормка птиц: что тюменцам нужно сделать в саду в феврале

Плодовые деревья и кустарники в саду нужно заранее защитить от грызунов и вредителей. Чтобы нежданные гости не повредили стволы, их нужно обмотать нетканым материалом или хорошо притоптать снег вокруг деревьев — так мыши не доберутся до коры.