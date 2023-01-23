Тюменские власти недосчитались миллионов рублей за арендованные земли

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Так, в 2021 году план по доходам от арендной платы был выполнен на 52,9%, а по состоянию на октябрь прошлого года — на 39,8%.
«Основной причиной низкого уровня исполнения прогнозных назначений является несвоевременная оплата арендных платежей арендаторами», — рассказали на сайте ведомства.
Так, во время проверяемого периода в городской бюджет поступило 26 млн рублей от арендной платы, хотя сумма должна была быть значительно выше. При этом более 20% долгов составила задолженность тюменцев, арендовавших у властей участки под садоводство, огородничество и дачи.
Также в Счетной палате отметили, что в период контрольного мероприятия действовало 1118 договоров аренды муниципальных участков, 178 из которых на момент проверки аннулировали.
Ранее «Наш город» писал, что более 5 000 тюменцев захотели воспользоваться упрощенным порядком оформления права собственности на участок земли под гаражом, то есть «гаражной амнистией».