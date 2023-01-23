Тюменские власти недосчитались миллионов рублей за арендованные земли

Так, во время проверяемого периода в городской бюджет поступило 26 млн рублей от арендной платы, хотя сумма должна была быть значительно выше. При этом более 20% долгов составила задолженность тюменцев, арендовавших у властей участки под садоводство, огородничество и дачи.