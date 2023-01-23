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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тюменские власти недосчитались миллионов рублей за арендованные земли

Сегодня, 15:39
Фото: 1MI

Тюменцы недоплатили городской администрации за аренду земельных участков

Арендаторы муниципальных земельных участков уже не первый год недоплачивают тюменским властям, сообщается в Счетной палате города.

Так, в 2021 году план по доходам от арендной платы был выполнен на 52,9%, а по состоянию на октябрь прошлого года — на 39,8%.

«Основной причиной низкого уровня исполнения прогнозных назначений является несвоевременная оплата арендных платежей арендаторами», — рассказали на сайте ведомства.

Так, во время проверяемого периода в городской бюджет поступило 26 млн рублей от арендной платы, хотя сумма должна была быть значительно выше. При этом более 20% долгов составила задолженность тюменцев, арендовавших у властей участки под садоводство, огородничество и дачи.

Также в Счетной палате отметили, что в период контрольного мероприятия действовало 1118 договоров аренды муниципальных участков, 178 из которых на момент проверки аннулировали.

Ранее «Наш город» писал, что более 5 000 тюменцев захотели воспользоваться упрощенным порядком оформления права собственности на участок земли под гаражом, то есть «гаражной амнистией».

В 2022 году 4 337 земельных участков перешли в собственность по «гаражной амнистии»
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#Елена Чебоксарова#Администрация#Администрация г.Тюмени#Администрация города#Арендаторы#Земельные участки#Бюджет#Бюджет города#Долги
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