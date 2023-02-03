Сельское хозяйство — источник экологических проблем из-за миллиона тонн отходов

Статистика по 2022 году появится только в апреле, но, судя по объемам производства молока и мяса, мало чем будет отличаться от предшествующего периода. Кстати, в Свердловской области, для сравнения, жители и юридические лица образуют 1475 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Это примерно на 30% меньше объема навоза и помёта, образуемого в регионе. Приведенная статистика отходов животноводства не учитывает биологические отходы, которые образуются при падеже животных и птицы, а также при переработке мяса.