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Сельское хозяйство — источник экологических проблем из-за миллиона тонн отходов

3 февраля 2023, 03:10
Фото: 1MI
Сельское хозяйство в России остаётся источником экологических проблем, производя миллионы тонн отходов. Это касается не только растительных отходов, но и отходов животноводства и птицеводства.

В России за год, по данным ученых, сельхозпредприятия, в том числе свинокомплексы и птицефабрики «производят» 200 млн тонн животноводческих отходов. На начало 2020 года под хранение навоза и помёта было занято более 2 млн гектаров земли. Для сравнения, это практически половина площади Московской области.

По информации министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области, за 2021 год было образовано:

В отрасли скотоводства — образовано 1456,9 тыс. тонн навоза/помёта, свиноводства — 173,3 тыс. тонн, птицеводства — 494,7 тыс. тонн. Итого — 2125,1 тыс. тонн.

Статистика по 2022 году появится только в апреле, но, судя по объемам производства молока и мяса, мало чем будет отличаться от предшествующего периода. Кстати, в Свердловской области, для сравнения, жители и юридические лица образуют 1475 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Это примерно на 30% меньше объема навоза и помёта, образуемого в регионе. Приведенная статистика отходов животноводства не учитывает биологические отходы, которые образуются при падеже животных и птицы, а также при переработке мяса.

В свердловском минАПК не видят проблем с утилизацией такого объема навоза и помёта. Там уверенны, что все сельхозпроизводители используют их в качестве органического удобрения для выращивания сельскохозяйственных культур.

Несколько иное мнение у надзорных органов. Так, только за 2022 год специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили десятки нарушений по утилизации отходов животноводства на землях сельхозназначения и у сельхозпроизводителей. Вот, что констатирует ведомство:

— в Режевском и Белоярском районах на двух земельных участках на площади 0,24 га в 2022 году почва была перекрыта навозом крупного рогатого скота из-за чего произошло ее загрязнение нитратным азотом.

— в Пригородном районе на 4 земельных участках площадью 0,1104 га жидкая фракция свиного навоза явилась источником загрязнения почвы нитратным азотом, цинком и меди. Ущерб составил 1 миллион 094 тысяч рублей.

— в Артемовском, Белоярском, Каменском и Сысертском районах на 4-х земельных участках площадью 111,17 га незаконно размещался птичий помёт. Проведёнными исследованиями установлено загрязнение почвы нитратным азотом, а в Каменском районе — нитратным азотом и цинком.

При этом, в Россельхознадзоре уточнили, что за порчу земли есть отдельная статья уголовного кодекса (ст.254). По ней могут привлекаться как руководители предприятий, так и частные лица, тем более что в Режевском и Белоярском районах именно физические лица засорили участки навозом крупного рогатого скота.

Периодически жители жалуются в Роспотребнадзор на запахи от мест, где производители складируют животноводческие отходы. Достается и региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 2022 году социальные сети и уральские СМИ рассказывали, как на контейнерных площадках Среднего Урала в разных муниципалитетах оказывались останки животных, кости, навоз и помёт.

Так, в феврале прошлого года в Нижнем Тагиле на Гальянке целый контейнер для ТКО был занят трупами животных, а в марте десятки мешков с куриным помётом оказались в контейнерах из частного сектора города Серова Свердловской области. Это не единичные случаи.

Только за 2022 год региональный оператор западного административно-производственного объединения Свердловской области ООО ТБО «Экосервис» зафиксировал 9 случаев несанкционированного складирования биологических отходов на контейнерных площадках. В пяти случаях это были останки животных, в Артинском городском округе и Первоуральске — навоз.

Практически все регоператоры в России сталкиваются с «неожиданными» находками. Часто не удается установить виновников таких нарушений. По санитарным нормам отходы животноводства представляют повышенную опасность.

Региональные операторы по обращению с ТКО отмечают, что при обнаружении в контейнерах биологических отходов и отходов животноводства приходится составлять акты, чтобы направить информацию в надзорные органы. Далее уже прокуратура, Роспотребнадзор, либо полиция проводят настоящее расследование. Собственники контейнеров вынуждены проводить дезинфекцию.

«Проблема состоит в том, что мы то знаем — что делать и что биологические отходы нельзя размещать в емкостях для ТКО, а вот жители об этом в подавляющем большинстве не задумываются. Кроме того, в каждом муниципалитете должен быть алгоритм, что жителям делать с такими отходами. Его должны знать не только в администрации, но и сами люди. Часто эта информация до них не доводится», — считает сопредседатель экологического общества «Зеленый щит», главный редактор ИА «Уральский меридиан» Александр Аникин (вариант — считают экологи).

Объекты для хранения, переработки и утилизации животноводческих отходов не входят в территориальные схемы с обращением с отходами, хотя оказывают не только негативное влияние на окружающую среду, но и по своим объемам сопоставимы с образуемыми твердыми коммунальными отходами. Фермерские и личные подсобные хозяйства часто не обеспечены мощностями по обработке таких отходов. 

Как указали в министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области для такой работы никаких государственных мер поддержки и государственных программ нет. Видимо, это вопрос еще не поднимался, хотя требует своего внимания со стороны законодателей и ответственных ведомств.

#Анна Доронина#ТЭО#ООО "ТЭО"
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