«Погрузили город в страшную смесь»: тюменцы недовольны галитом на дорогах

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
«Улицы Тюмени в гадком месиве. Вся эта мерзость растеклась по магазинам и подъездам. Запретите, в конце концов, эту соль. Обувь, автомобили, собаки страдают от этих реагентов. В плане эстетики вообще дно, готов выйти даже на пикет! Зла не хватает!» — написал возмущенный тюменец.
В комментариях многие подержали автора поста.
«Мэр!!! Администрация!!! Вы во что город превратили?????!!!!! Это даже не грязь, это пластилин и солидол. Погрузили город в страшную смесь. Дороги ещё хуже, чем от снега, они реально скользкие, грязь в магазинах, в подъездах, всё это мы приносим в автобусы, в машины, в квартиры. Я не говорю о собачниках. Снег убирают, это здорово, а с этой грязью что делать???!!! Убирать будут????» — обратились к тюменским властям разгневанные тюменцы.
Ранее «Наш город» писал, что местный житель нашел причину частых ДТП зимой. Он считает, что дело в тоннах соли на дорогах.