nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

«Погрузили город в страшную смесь»: тюменцы недовольны галитом на дорогах

2 февраля 2023, 03:03
Фото: 1MI

Жители Тюмени просят администрацию прекратить посыпать дороги солью

Метод борьбы с гололедом, предложенный в прошлом году заместителем главы Тюмени Петром Вагиным, вновь и вновь подвергается критике. В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали пост от подписчика, который потребовал запретить применять для посылки дорог галит.
Сюжет
Жалоба
«Улицы Тюмени в гадком месиве. Вся эта мерзость растеклась по магазинам и подъездам. Запретите, в конце концов, эту соль. Обувь, автомобили, собаки страдают от этих реагентов. В плане эстетики вообще дно, готов выйти даже на пикет! Зла не хватает!» — написал возмущенный тюменец.

В комментариях многие подержали автора поста.

«Мэр!!! Администрация!!! Вы во что город превратили?????!!!!! Это даже не грязь, это пластилин и солидол. Погрузили город в страшную смесь. Дороги ещё хуже, чем от снега, они реально скользкие, грязь в магазинах, в подъездах, всё это мы приносим в автобусы, в машины, в квартиры. Я не говорю о собачниках. Снег убирают, это здорово, а с этой грязью что делать???!!! Убирать будут????» — обратились к тюменским властям разгневанные тюменцы.

Ранее «Наш город» писал, что местный житель нашел причину частых ДТП зимой. Он считает, что дело в тоннах соли на дорогах.

Тюменец недоволен знаменитым методом борьбы с гололёдом от Петра Вагина
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Соль#Дорожная соль#Галит#Петр Вагин#Жалоба#Тюменцы#Дороги
Подпишитесь
На тюменской трассе в ДТП погибли 4 человека
Сегодня, 04:13
Депутат Госдумы РФ попросил обеспечить экипировкой мобилизованных тюменцев. Видео
Вчера, 12:24
Злоумышленников, ограбивших тюменцев на 15 млн рублей, будут судить в Екатеринбурге
Вчера, 11:58
«Работаешь за пятерых — получаешь копейки»: каково работать в Мостострой-11
Вчера, 11:18
Прокуратура Тюменской области разберется в нападении собаки на 2-летнего малыша
Вчера, 09:59
В Тюмени перекроют движение машин на улице Пригородной с 10 по 22 февраля
Вчера, 10:53