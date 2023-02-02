«Погрузили город в страшную смесь»: тюменцы недовольны галитом на дорогах

Жители Тюмени просят администрацию прекратить посыпать дороги солью

Метод борьбы с гололедом, предложенный в прошлом году заместителем главы Тюмени Петром Вагиным, вновь и вновь подвергается критике. В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали пост от подписчика, который потребовал запретить применять для посылки дорог галит.

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