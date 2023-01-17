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Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Тюменец недоволен знаменитым методом борьбы с гололёдом от Петра Вагина

Сегодня, 03:32
Фото: 1MI

Житель Тюмени уверен, что причина частых ДТП заключается в тоннах соли на дорогах

Подписчик паблика «ЧС Тюмень» поделился мнением, почему зимой происходит намного больше автомобильных аварий, чем летом.
Сюжет
Тюмень
«На дороге насыпана соль тоннами, поэтому машины становятся солевыми и врезаются  друг в друга. Решайте вопрос со снегом как-то по-другому, будьте любезны», — написал тюменец.

Напомним, что бороться гололедом с помощью галита предложил заместитель главы Тюмени Петр Вагин в эфире программы «Вечерний хэштег».

Ранее «Наш город» писал, что вчера вечером произошло ДТП, в результате которого получила травмы маленькая девочка. Сейчас ребёнок находится в больнице.

 

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#Тюменцы#Тюмень#Соль#Дорожная соль#Гололед#ДТП#Жертвы ДТП#Елена Чебоксарова
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