Тюменец недоволен знаменитым методом борьбы с гололёдом от Петра Вагина

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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«На дороге насыпана соль тоннами, поэтому машины становятся солевыми и врезаются друг в друга. Решайте вопрос со снегом как-то по-другому, будьте любезны», — написал тюменец.
Напомним, что бороться гололедом с помощью галита предложил заместитель главы Тюмени Петр Вагин в эфире программы «Вечерний хэштег».
Ранее «Наш город» писал, что вчера вечером произошло ДТП, в результате которого получила травмы маленькая девочка. Сейчас ребёнок находится в больнице.