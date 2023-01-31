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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Адвокат полицейского, стрелявшего в человека, просит оправдать своего подзащитного

31 января 2023, 11:14
Фото: nashgorod.ru

Тюменского экс-полицейского, подстрелившего человека, просят оправдать

Сегодня в Тюменском районном суде прошли прения по делу Павла Москвина. Прокурор запросил для обвиняемого 8 месяцев лишения свободы. Адвокат бывшего полицейского считает нужным оправдать Шадрина. в связи с его невиновностью.
Сюжет
Суд

Прокурор по делу Москвина предоставил доказательства вины обвиняемого, в число которых вошли показания врача, осматривавшего пострадавшего. Офтальмолог заявил, что осколки, оставшиеся в мозге подсудимого, сложно идентифицировать. Однако они вполне могут оказаться частями пули.

«Учитывая первичную явку Москвина с повинной, прокурор запросил признать подсудимого виновным по части 1 статьи 118 и назначить ему наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы», — рассказал «Нашему городу» адвокат пострадавшего Павел Руснаков.

Сторона защиты просила Москвина оправдать, заявив, что обвиняемый не имеет никакого отношения к преступлению.

«Адвокат ссылался на то, что осколков пули в мозге не найдено, следовательно это был не Москвин, так как его карабин был заряжен пулей», — сообщает Руснаков.
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Судья вынесет решение по этому делу в пятницу, в 15:00.

Напомним, что в январе 2022 года майор полиции Павел Москвин отправился в новотарманский лес пристреливать новенький карабин. В тот же день в то же место отправился и потерпевший — он искал закладку, но в последствии получил пулю в лицо.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в ходе рассмотрения дела Павла Москвина также уже был допрошен врач-офтальмолог, осматривавший пострадавшего. Он сообщил, что в процессе изъятия осколков, сделал вывод, касательно того, что в пациента, скорее всего, стреляли не дробью, как заявляет Москвин.

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