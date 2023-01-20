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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Экс-полицейский, стрелявший в человека, отрицает свою причастность к преступлению

Сегодня, 11:41
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени полицейский, стрелявший в человека, отрицает свои признательные показания

Павел Москвин, экс-полицейский, который, по версии следствия, подстрелил в лесу человека, был допрошен в суде. Он подтвердил все свои показания, кроме одного — признание вины в содеянном.
Сюжет
Суд

В ходе рассмотрения дела Павла Москвина также уже был допрошен врач-офтальмолог, осматривавший пострадавшего.

«Он сообщил, что в процессе изъятия осколков пули из головы потерпевшего, сделал вывод, касательно того, что в пациента, скорее всего стреляли не дробью, как заявляет Москвин», — рассказал «Нашему городу» адвокат потерпевшего Павел Руснаков.
Потерпевший
Фото: nashgorod.ru

То, что осколки в мозге потерпевшего могли оказаться не только от выстрела дробью, подтвердил и эксперт-баллист, составлявший заключение в рамках этого дела.

На последнем заседании был допрошен и сам Павел Москвин. Он подтвердил почти все показания данные ранее: в лесу он пристреливал свой новый карабин, когда услышал шорох, решил, что за деревом сидит лиса и совершил два выстрела в том направлении.

Однако вину в том, что это он стрелял в мужчину, который на самом деле стоял за деревом, Москвин отрицает.

«Он заявил, что изменил показания после появления в деле второго адвоката. Он вновь ознакомился с материалами дела и сделал вывод, что непричастен к преступлению», — говорит Руснаков.

В ходе следующего заседания пройдут прения, после чего судья вынесет вердикт по данному делу.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что законный представитель потерпевшего по этому делу рассказала, что выстрел мог быть намеренным. Так как лес, где была стрельба, славится спросом среди наркоторговцев.

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