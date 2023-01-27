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Posted Сегодня, 02:14

Published Сегодня, 02:14

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

«Запах невыносимый, на стенках плесень»: тюменцы жалуются на дом по Харьковской

27 января 2023, 02:14
Фото: ЧС Тюмень

Житель Тюмени хочет привлечь внимание властей к состоянию своего дома

Анонимный подписчик разместил жалобу на жилой дом по улице Харьковской в паблике «ЧС Тюмень». Его беспокоит ужасное состояние подъезда. При этом, со слов жильца, лифт там надолго отключают.
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Жалоба
«С 13 января был отключён лифт, после многочисленных жалоб жителей его включили 25 января. На стенках плесень. Запах невыносимый. Пусть администрация обратит внимание! За что мы платим?» — написал возмущенный тюменец.

В комментариях предположили, что жильцы сами виноваты, поскольку никто не стремится поддерживать порядок в доме.

«Жителям, скорее всего, с себя нужно начать. Платите за содержание жилого фонда, а не за то, чтобы пакеты с мусором, банки, окурки собирали со всех этажей общежития и выносили, сморчки, харчки и лужи отмывали. Кабина лифта „убита“, а заменена была, скорее, не более 5 лет назад», — ответила одна из подписчиц.

Ранее «Наш город» писал, что в лифте дома по улице Мельникайте произошла стрельба.

Полицейские проводят проверку после ночной стрельбы в лифте
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Фото: ЧС Тюмень
#Елена Чебоксарова#Лифт#Аварийный дом#Жалоба#Ремонт дома#Тюменцы
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