«Запах невыносимый, на стенках плесень»: тюменцы жалуются на дом по Харьковской

Житель Тюмени хочет привлечь внимание властей к состоянию своего дома

Анонимный подписчик разместил жалобу на жилой дом по улице Харьковской в паблике «ЧС Тюмень». Его беспокоит ужасное состояние подъезда. При этом, со слов жильца, лифт там надолго отключают.

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