«Запах невыносимый, на стенках плесень»: тюменцы жалуются на дом по Харьковской

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
«С 13 января был отключён лифт, после многочисленных жалоб жителей его включили 25 января. На стенках плесень. Запах невыносимый. Пусть администрация обратит внимание! За что мы платим?» — написал возмущенный тюменец.
В комментариях предположили, что жильцы сами виноваты, поскольку никто не стремится поддерживать порядок в доме.
«Жителям, скорее всего, с себя нужно начать. Платите за содержание жилого фонда, а не за то, чтобы пакеты с мусором, банки, окурки собирали со всех этажей общежития и выносили, сморчки, харчки и лужи отмывали. Кабина лифта „убита“, а заменена была, скорее, не более 5 лет назад», — ответила одна из подписчиц.
Ранее «Наш город» писал, что в лифте дома по улице Мельникайте произошла стрельба.