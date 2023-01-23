Полицейские проводят проверку после ночной стрельбы в лифте

Инцидент произошел минувшей ночью в одном из подъездов дома по адресу Мельникайте, 2к8. В распоряжении редакции оказалось видео, на котором запечатлено, как один из пассажиров хвастается товарищу пистолетом, после чего демонстрирует его в действии.