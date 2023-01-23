Полицейские проводят проверку после ночной стрельбы в лифте

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В местном управлении Министерства внутренних дел «Нашему городу» сообщили, что участковым сейчас проводится проверка.
«Изучается размещенная видеозапись, на которой граждане повреждают лифт в одном из квартирных домов по улице Мельникайте», — сообщают в УМВД.
После того, как сотрудники правоохранительных органов установят личности стрелков, а также уточнят детали произошедшего, будет дана на правовая оценка случившегося.
Инцидент произошел минувшей ночью в одном из подъездов дома по адресу Мельникайте, 2к8. В распоряжении редакции оказалось видео, на котором запечатлено, как один из пассажиров хвастается товарищу пистолетом, после чего демонстрирует его в действии.