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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Полицейские проводят проверку после ночной стрельбы в лифте

Сегодня, 08:09
Фото: nashgorod.ru

Тюменские полицейские расследуют дело о стрельбе в лифте

После нашей публикации о том, что в одном из тюменских лифтов произошла стрельба, целью которой была кнопка на панели, сотрудники УМВД по Тюменской области организовали проверку.
Сюжет
Тюмень

В местном управлении Министерства внутренних дел «Нашему городу» сообщили, что участковым сейчас проводится проверка.

«Изучается размещенная видеозапись, на которой граждане повреждают лифт в одном из квартирных домов по улице Мельникайте», — сообщают в УМВД.

После того, как сотрудники правоохранительных органов установят личности стрелков, а также уточнят детали произошедшего, будет дана на правовая оценка случившегося.

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Инцидент произошел минувшей ночью в одном из подъездов дома по адресу Мельникайте, 2к8. В распоряжении редакции оказалось видео, на котором запечатлено, как один из пассажиров хвастается товарищу пистолетом, после чего демонстрирует его в действии. 

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