Чего следует ждать в России вернувшимся релокантам

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
К примеру, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагает приложить максимум усилий, чтобы крупные специалисты и предприниматели вернулись в РФ. Но каждого из них рассматривать в индивидуальном порядке. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает повысить налоги всем уехавшим.
На данный момент в РФ постепенно возвращаются товары из стран ЕС и США. Его ввозят в порядке параллельного импорта. О возвращении талантливых или очень способных людей пока говорить не приходится.
Подобные ситуации возникали в начале ХХ века. Тогда этому способствовала революция 1917 года.
«С советской властью история такая – если мы говорим об эмиграции первой волны, то есть тех, кто в ходе гражданской войны и в последние ее дни и месяцы эмигрировал, довольно быстро, практически сразу, пошла некоторая обратная волна, пошла репатриация. И советская власть поначалу была к этому не готова: в одних местах создавали фильтрационные пункты, в других вообще запрещали въезд», - отметил кандидат исторических наук Даниил Коцюбинский.
ОГПУ выработала схему, по которой иммигрантов нанимали на работу как иностранцев по срочному контракту, а потом заявляли, что СССР не признаёт их иностранного гражданства и больше не выпускали за границу.
После революции в России вернулся генерал Яков Слащев. Он воевал против Красной армии, но смог получить интересующую его престижную работу, он преподавал тактику на курсах «Выстрел» в СССР.
Алексея Николаевича Толстого буквально заманили обратно в Россию обещаниями публикаций, гонораров, обеспеченной жизни. Подобные люди были нужны СССР для повышения репутации.
Между тем, для Марины Цветаевой возвращение в Россию оказалось роковым. Спустя два года гнёта и нищеты, поэтесса покончила жизнь самоубийством. Работников, которые вернулись после строительства Китайско-Восточной железной дороги объявили агентурой Японии. К расстрелам приговорили 21 000 человек.
Теперь релокантов будет сложно вернуть в страну. Исторический опыт бегства из России не сулит серьёзных качественных изменений.