Кто останется в политике РФ если слушать Вячеслава Володина

С другой стороны, депутаты Госдумы РФ – не госслужащие. Обратите внимание: Володин предлагает запретить для не служивших только участие в думских выборах, но не саму работу депутатом. Но есть другие возможности стать депутатом без участия в выборах. Другие люди могут занять место того, кто сдал мандат (в 2021 году подобным способом поступили 72 депутата «ЕР»).