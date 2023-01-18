Кто останется в политике РФ если слушать Вячеслава Володина

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
По данным «Новых известий», сам Володин посещал военную кафедру во время обучения в Саратовском институте механизации сельского хозяйства и проходил военные сборы на базе Ульяновского танкового училища, после чего получил звание лейтенанта.
Между тем, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарёв не считает, что прохождение военной кафедры не равняется получению военного опыта. С этой точки зрения будущее Вячеслава Володина на посту спикера парламента туманно.
С другой стороны, депутаты Госдумы РФ – не госслужащие. Обратите внимание: Володин предлагает запретить для не служивших только участие в думских выборах, но не саму работу депутатом. Но есть другие возможности стать депутатом без участия в выборах. Другие люди могут занять место того, кто сдал мандат (в 2021 году подобным способом поступили 72 депутата «ЕР»).
А вот правительство придётся распускать. Если инициатива Володина воплотится в жизнь, то на своих постах смогут остаться министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Николай Шульгинов. Из всех глав министерств только они в юности проходили военную службу.
Сергей Шойгу – не служил, Михаил Мишустин тоже.
«Так что на федеральном уровне у прожекта Вячеслава Володина будет немало противников. Но и на региональном сюрпризов хватает. Если глава Санкт-Петербурга Беглов когда-то давно проходил службу в Советской армии, то мэр Москвы Сергей Собянин становится кандидатом на вылет», - сообщают «Новые известия».
Губернатор Тюменской области Александр Моор в юности службе в армии предпочёл работу в банке.
Стоит заметить, что женщины тоже не имеют ВУС (в подавляющем большинстве). Если этих чиновников уволить, то появится огромный политический вакуум.