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Posted Сегодня, 18:47

Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Кто останется в политике РФ если слушать Вячеслава Володина

Сегодня, 18:47
Фото: 1MI

Если слушать Вячеслава Володина, то в политике

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил допускать на госслужбу только тех, кто прошел военную службу. Но кто вообще останется у власти, если инициатива Володина реализуется?

По данным «Новых известий», сам Володин посещал военную кафедру во время обучения в Саратовском институте механизации сельского хозяйства и проходил военные сборы на базе Ульяновского танкового училища, после чего получил звание лейтенанта.

Между тем, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарёв не считает, что прохождение военной кафедры не равняется получению военного опыта. С этой точки зрения будущее Вячеслава Володина на посту спикера парламента туманно.

С другой стороны, депутаты Госдумы РФ – не госслужащие. Обратите внимание:  Володин предлагает запретить для не служивших только участие в думских выборах, но не саму работу депутатом. Но есть другие возможности стать депутатом без участия в выборах. Другие люди могут занять место того, кто сдал мандат (в 2021 году подобным способом поступили 72 депутата «ЕР»).

А вот правительство придётся распускать. Если инициатива Володина воплотится в жизнь, то на своих постах смогут остаться министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Николай Шульгинов. Из всех глав министерств только они в юности проходили военную службу.

Сергей Шойгу – не служил, Михаил Мишустин тоже.

«Так что на федеральном уровне у прожекта Вячеслава Володина будет немало противников. Но и на региональном сюрпризов хватает. Если глава Санкт-Петербурга Беглов когда-то давно проходил службу в Советской армии, то мэр Москвы Сергей Собянин становится кандидатом на вылет», - сообщают «Новые известия».

Губернатор Тюменской области Александр Моор в юности службе в армии предпочёл работу в банке.

Стоит заметить, что женщины тоже не имеют ВУС (в подавляющем большинстве). Если этих чиновников уволить, то появится огромный политический вакуум.

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#Александр Мязин#Общество#Экономика#Деньги#Политика#Социальная политика#Внешняя политика#Экономическая политика#Региональная политика
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