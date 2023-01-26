Тюменцы раскупили билеты на турнир по смешанным единоборствам RCC 14

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Свободных мест практически не осталось. Турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» 11 февраля. Всего на арене пройдёт 14 поединков. Отмечается, что тюменский боец уже десять лет не выступал в родном городе.
В начале недели «Наш город» сообщал, что в Тюмени детские театральные постановки пользуются ажиотажным спросом. Несколько культурных мероприятий пройдут в тюменском Театре кукол и в ДК «Нефтяник».