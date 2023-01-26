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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Тюменцы раскупили билеты на турнир по смешанным единоборствам RCC 14

26 января 2023, 11:43
Фото: 1MI

Жители Тюмени скупили билеты на турнир по смешанным единоборствам RCC 14

Жители областной столицы раскупили билеты на турнир по смешанным единоборствам RCC 14. По данным сервиса kassir.ru, в главном поединке сойдутся тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао.

Свободных мест практически не осталось. Турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» 11 февраля. Всего на арене пройдёт 14 поединков. Отмечается, что тюменский боец уже десять лет не выступал в родном городе.

В начале недели «Наш город» сообщал, что в Тюмени детские театральные постановки пользуются ажиотажным спросом. Несколько культурных мероприятий пройдут в тюменском Театре кукол и в ДК «Нефтяник».

В Тюмени детские театральные постановки пользуются ажиотажным спросом
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Тюменцы#Единоборства#Смешанные единоборства#Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Тюменской области
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