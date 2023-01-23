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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Тюмени детские театральные постановки пользуются ажиотажным спросом

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI

Тюменцы раскупили почти все билеты на детский спектакль в кукольном театре

Детские театральные постановки в тюменском Театре кукол и в ДК «Нефтяник» пользуются повышенным спросом. По данным сервиса kassir, горожане активно скупают билеты на спектакли «Щелкунчик», «Мишуткина ёлка», «Игрушки».
Фото: Кассир.ру

Все постановки организованы ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение».

На спектакль «Щелкунчик» (его покажут 27 и 28 января) остались в продаже 68 билетов. На «Мишуткину ёлку» 54. Пользуется популярностью спектакль «Игрушки», он пройдёт 5 февраля. Подобный ажиотаж вокруг спектаклей обычно не свойственен в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что уже началась подготовка к новому спектаклю в Театре кукол — «Мастер и Маргарита». 

Театр кукол в Тюмени ищет реквизит для спектакля для взрослых «Мастер и Маргарита»
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#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Театр#Театр кукол#Билеты#Цены на билеты#Александр Мязин
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