В Тюмени детские театральные постановки пользуются ажиотажным спросом

На спектакль «Щелкунчик» (его покажут 27 и 28 января) остались в продаже 68 билетов. На «Мишуткину ёлку» 54. Пользуется популярностью спектакль «Игрушки», он пройдёт 5 февраля. Подобный ажиотаж вокруг спектаклей обычно не свойственен в Тюмени.