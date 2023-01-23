В Тюмени детские театральные постановки пользуются ажиотажным спросом

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Все постановки организованы ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение».
На спектакль «Щелкунчик» (его покажут 27 и 28 января) остались в продаже 68 билетов. На «Мишуткину ёлку» 54. Пользуется популярностью спектакль «Игрушки», он пройдёт 5 февраля. Подобный ажиотаж вокруг спектаклей обычно не свойственен в Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что уже началась подготовка к новому спектаклю в Театре кукол — «Мастер и Маргарита».