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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

В Тюмени неизвестные напали на 10-летнего школьника, ограбили и бросили в сугроб

Сегодня, 04:12
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные ограбили 10-летнего ребенка и бросили в сугроб

Следственный комитет Тюменской области организовал проверку по факту избиения и ограбления 10-летнего школьника.
Сюжет
Тюмень

По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что 16 января в областной столице рядом с торговым центром на улице Муравленко на ребенка напали неизвестные. Школьника ударили по голове, украли телефон и деньги, затолкали в машину, после чего увезли и высадили в другом районе города.

Мальчик пришел в себя, сидя в сугробе снега. Неравнодушные прохожие вызвали ребенку скорую помощь.

Следователи СКР обращаются к свидетелям, очевидцам произошедшего, а также ко всем гражданам с просьбой сообщить известную информацию по указанному факту по телефону: 8-904-491-43-25.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы сообщили о появлении неадекватного мужчины в районе улицы Московский тракт. По словам горожан, разгуливающий незнакомец ведет себя очень странно и может даже ударить.

 

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область#Кража
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