В Тюмени неизвестные напали на 10-летнего школьника, ограбили и бросили в сугроб

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что 16 января в областной столице рядом с торговым центром на улице Муравленко на ребенка напали неизвестные. Школьника ударили по голове, украли телефон и деньги, затолкали в машину, после чего увезли и высадили в другом районе города.
Мальчик пришел в себя, сидя в сугробе снега. Неравнодушные прохожие вызвали ребенку скорую помощь.
Следователи СКР обращаются к свидетелям, очевидцам произошедшего, а также ко всем гражданам с просьбой сообщить известную информацию по указанному факту по телефону: 8-904-491-43-25.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы сообщили о появлении неадекватного мужчины в районе улицы Московский тракт. По словам горожан, разгуливающий незнакомец ведет себя очень странно и может даже ударить.