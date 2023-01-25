В Тюмени неизвестные напали на 10-летнего школьника, ограбили и бросили в сугроб

По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что 16 января в областной столице рядом с торговым центром на улице Муравленко на ребенка напали неизвестные. Школьника ударили по голове, украли телефон и деньги, затолкали в машину, после чего увезли и высадили в другом районе города.