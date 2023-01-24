Тюменцев напугал гуляющий по улицам эксгибиционист

«Вчера с 15.30 до 16.15 я переходила с младшим сыном дорогу на улице Ставропольская, 13. Навстречу шёл мужчина в куртке „Аляска“, демонстрирующий свое „хозяйство“. Сына быстро отвернула от такого зрелища, он ничего не заметил. Я в шоке. Вот если дети один на один с таким зрелищем остаются, как быть?», — сообщила местная жительница в группе ЧС Тюмень.