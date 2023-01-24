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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Тюменцев напугал гуляющий по улицам эксгибиционист

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI

По улицам Тюмени гуляет эксгибиционист

Жители Тюмени сообщают о появлении эксгибициониста в районе улицы Ставропольской. По словам очевидцев, извращенца, демонстрирующего свои «прелести» прохожим не смущает даже то, что сейчас на улице зима.
Сюжет
Тюмень

«Вчера с 15.30 до 16.15 я переходила с младшим сыном дорогу на улице Ставропольская, 13. Навстречу шёл мужчина в куртке „Аляска“, демонстрирующий свое „хозяйство“. Сына быстро отвернула от такого зрелища, он ничего не заметил. Я в шоке. Вот если дети один на один с таким зрелищем остаются, как быть?», — сообщила местная жительница в группе ЧС Тюмень.

В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что на таких личностей лучше не обращать внимания. И в случае встречи с ними просто пройти мимо.

«Наш Город» отправил запрос в УМВД. Официальные комментарии ожидаются.  

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом сотрудники полиции поймали эксгибициониста, разгуливающего по парку на улице Севастопольской. На неадекватного мужчину в правоохранительные органы пожаловались прохожие.

В Тюмени сотрудники полиции задержали эксгибициониста, который гулял в парке на КПД
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Дети
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