Тюменцев напугал гуляющий по улицам эксгибиционист

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
«Вчера с 15.30 до 16.15 я переходила с младшим сыном дорогу на улице Ставропольская, 13. Навстречу шёл мужчина в куртке „Аляска“, демонстрирующий свое „хозяйство“. Сына быстро отвернула от такого зрелища, он ничего не заметил. Я в шоке. Вот если дети один на один с таким зрелищем остаются, как быть?», — сообщила местная жительница в группе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что на таких личностей лучше не обращать внимания. И в случае встречи с ними просто пройти мимо.
«Наш Город» отправил запрос в УМВД. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом сотрудники полиции поймали эксгибициониста, разгуливающего по парку на улице Севастопольской. На неадекватного мужчину в правоохранительные органы пожаловались прохожие.