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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

В Тюмени похолодает к концу января

Сегодня, 03:25
Фото: 1MI

В Тюмени 24 января ожидается -6 градусов

В Тюмени до конца недели сохранится теплая погода. Небольшое понижение температуры воздуха ожидается лишь к концу января. Сегодня день пройдет без осадков, столбики термометры покажут днем -6 -8, в ночные часы -8 -9.
Сюжет
Тюмень

В среду, 25 января, возможен небольшой снег, температура воздуха составит -7 -8 в дневные часы, -10 -11 в темное время суток. В четверг и пятницу ночью термометры покажут -5 -6, днем поднимутся до -3 -4. Вероятны осадки в виде снега. В субботу, 28 января, ожидается -6 -8.

В воскресенье в течения дня температура воздуха составит -8 -9, к вечеру ожидается понижение до -12 -15. Погода в этот день будет пасмурной, но осадки маловероятны.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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