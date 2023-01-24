В Тюмени похолодает к концу января

В среду, 25 января, возможен небольшой снег, температура воздуха составит -7 -8 в дневные часы, -10 -11 в темное время суток. В четверг и пятницу ночью термометры покажут -5 -6, днем поднимутся до -3 -4. Вероятны осадки в виде снега. В субботу, 28 января, ожидается -6 -8.