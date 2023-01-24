В Кулиге под Тюменью продают за 275 миллионов рублей загородный комплекс

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области готовят к продаже три земельных участка площадью 50 гектар — в районе Окружной дороги, деревни Труфаново и рядом с улице Плехановская. Торги состоятся во втором и третьем квартале 2023 года.