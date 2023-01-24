В Кулиге под Тюменью продают за 275 миллионов рублей загородный комплекс

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В опубликованном объявлении указано, что это действующий бизнес. Комплекс, состоящий из коттеджа в замковом стиле площадью 800 квадратных метров, расположен в сосновом бору на земельном участке площадью 3 гектара.
На территории базы отдыха расположены ресторан, банкетный зал на 50 гостей, банный комплекс из четырех русских бань с комнатами отдыха, барбекю-беседками. Также на территории резиденции имеется гараж, открытая парковка на 50 машиномест.
«Красивый природный ландшафт с сосновым бором, рядом река, водоем с водопадом. Все в собственности, документы готовы, быстрое оформление», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области готовят к продаже три земельных участка площадью 50 гектар — в районе Окружной дороги, деревни Труфаново и рядом с улице Плехановская. Торги состоятся во втором и третьем квартале 2023 года.