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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Кулиге под Тюменью продают за 275 миллионов рублей загородный комплекс

Сегодня, 05:36
Фото: Авито

В Кулиге под Тюменью выставлен на продажу загородный комплекс с водопадом

Загородный комплекс банкетным залом, рестораном, банями выставлен на продажу за 275 миллионов рублей в тюменском селе Кулига.
Сюжет
Тюмень

В опубликованном объявлении указано, что это действующий бизнес. Комплекс, состоящий из коттеджа в замковом стиле площадью 800 квадратных метров, расположен в сосновом бору на земельном участке площадью 3 гектара.

На территории базы отдыха расположены ресторан, банкетный зал на 50 гостей, банный комплекс из четырех русских бань с комнатами отдыха, барбекю-беседками. Также на территории резиденции имеется гараж, открытая парковка на 50 машиномест.

«Красивый природный ландшафт с сосновым бором, рядом река, водоем с водопадом. Все в собственности, документы готовы, быстрое оформление», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области готовят к продаже три земельных участка площадью 50 гектар — в районе Окружной дороги, деревни Труфаново и рядом с улице Плехановская. Торги состоятся во втором и третьем квартале 2023 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Бизнес#Продажа#Покупка-продажа#Тюменская область
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