«Мостострой-11» построит в Тюмени пешеходный переход за 250 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Согласно документации тендера, опубликованному на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит провести монтаж и демонтаж информационных знаков, сборных металлоконструкций, выполнить забивку железобетонных свай, установить ограждения, оборудовать остановочные комплексы. А также провести работы по переустройству газопровода АО «Газпром газораспределение Север» и благоустройству и озеленению территории.
Все работы должны быть выполнены до конца 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году потратят из бюджета не менее 30 миллионов рублей на выполнение проектных и изыскательских по укреплению склонов Троицкого мыса в Тобольске.