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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

«Мостострой-11» построит в Тюмени пешеходный переход за 250 миллионов рублей

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI

«Мостострой-11» построит пешеходный переход за 250 миллионов рублей у ЖК «Колумб»

Компания «Мостострой-11» построит в Тюмени надземный пешеходный переход через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб» за 247 миллионов рублей. Предприятие стало единственным участником и победителем аукциона, объявленного Управтодор в конце декабря 2022 года.
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Тюмень

Согласно документации тендера, опубликованному на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит провести монтаж и демонтаж информационных знаков, сборных металлоконструкций, выполнить забивку железобетонных свай, установить ограждения, оборудовать остановочные комплексы. А также провести работы по переустройству газопровода АО «Газпром газораспределение Север» и благоустройству и озеленению территории.

Все работы должны быть выполнены до конца 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году потратят из бюджета не менее 30 миллионов рублей на выполнение проектных и изыскательских по укреплению склонов Троицкого мыса в Тобольске.

Из тюменского бюджета потратят 30 миллионов рублей на проект по сохранению Кремля
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Закупки#Аукцион#Мостострой-11#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Дороги
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