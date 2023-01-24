Депутаты поддержали закон о льготах для семей мобилизованных

Этот законопроект был выдвинут группой депутатов: Владимиром Сысоев, Иваном Вершининым и Глебом Турбиным. Они выразили уверенность в том, что граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации должны иметь право на получение бесплатной юридической помощи.