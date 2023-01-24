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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Депутаты поддержали закон о льготах для семей мобилизованных

Сегодня, 08:47
Фото: 1MI

Тюменские депутаты поддержали новую льготу для мобилизованных и их семей

Сегодня на заседании комитета регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению рассмотрели законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. В первом чтении документ может быть принят на общем заседании Думы, которое пройдет 2 февраля.
Сюжет
Тюмень

Этот законопроект был выдвинут группой депутатов: Владимиром Сысоев, Иваном Вершининым и Глебом Турбиным. Они выразили уверенность в том, что граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации должны иметь право на получение бесплатной юридической помощи.

Вдобавок, эта льгота должна распространяться и на родственников граждан, получивших повестку в рамках частичной мобилизации, но в их число будут входить только супруги, родители и дети.

В ходе заседания, прошедшего в областной Думе, данная инициатива была поддержана единогласно.

Депутаты рассмотрели заявление Николая Руссу о сложении полномочий
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня был также рассмотрен вопрос о сложении полномочий Николая Руссу, который хочет добровольно отказаться от мандата депутата.

#Алиса Вернер#Частичная мобилизация#Мобилизация#Общество#Новости тюмени#Тюменская областная Дума#Тюмень#Тюменская область
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