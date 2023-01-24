Депутаты поддержали закон о льготах для семей мобилизованных

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Этот законопроект был выдвинут группой депутатов: Владимиром Сысоев, Иваном Вершининым и Глебом Турбиным. Они выразили уверенность в том, что граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации должны иметь право на получение бесплатной юридической помощи.
Вдобавок, эта льгота должна распространяться и на родственников граждан, получивших повестку в рамках частичной мобилизации, но в их число будут входить только супруги, родители и дети.
В ходе заседания, прошедшего в областной Думе, данная инициатива была поддержана единогласно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня был также рассмотрен вопрос о сложении полномочий Николая Руссу, который хочет добровольно отказаться от мандата депутата.