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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Депутаты рассмотрели заявление Николая Руссу о сложении полномочий

Сегодня, 07:05
Фото: 1MI

В Тюменской областной Думе рассмотрели отказ Николая Руссу от мандата депутата

Сегодня в ходе заседания комитета областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты приняли заявление главы «Мостострой-11» о досрочном снятии полномочий. Подал заявление Руссу еще 28 декабря 2022 года, предположительно, из-за глобальных планов на бизнес.
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Тюмень

В заявлении Николай Руссу указал, что хочет отказаться от полномочий депутата из-за высокой загруженности. Известно, что он за все время работы не внес в Думу ни одного законопроекта.

«Об отставке Руссу новости ходили еще с осени 2022 года. Их принято связывать с бизнесом Николая Руссу. Скорее всего он уже не может совмещать растущий бизнес с обязанностями депутата региональных собрания. Я думаю, что в этом основная причина. Тем интереснее будет голосование осенью 2023 года, потому что к сдавшему мандат по Восточному округу Романову теперь добавляется пустующий мандат на Калининском округе. Думаю, будет интересная борьба!», — рассказал «Нашему городу» Аркадий Либерман, политолог.
«Мостострой-11» построит в Тюмени пешеходный переход за 250 миллионов рублей
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что компания Николая Руссу «Мостострой-11» займется строительством пешеходного перехода через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». Стоимость контракта составляет 247 миллионов рублей. Предприятие стало единственным участником и победителем аукциона, объявленного Управтодор в конце декабря 2022 года.

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