Депутаты рассмотрели заявление Николая Руссу о сложении полномочий

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В заявлении Николай Руссу указал, что хочет отказаться от полномочий депутата из-за высокой загруженности. Известно, что он за все время работы не внес в Думу ни одного законопроекта.
«Об отставке Руссу новости ходили еще с осени 2022 года. Их принято связывать с бизнесом Николая Руссу. Скорее всего он уже не может совмещать растущий бизнес с обязанностями депутата региональных собрания. Я думаю, что в этом основная причина. Тем интереснее будет голосование осенью 2023 года, потому что к сдавшему мандат по Восточному округу Романову теперь добавляется пустующий мандат на Калининском округе. Думаю, будет интересная борьба!», — рассказал «Нашему городу» Аркадий Либерман, политолог.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что компания Николая Руссу «Мостострой-11» займется строительством пешеходного перехода через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». Стоимость контракта составляет 247 миллионов рублей. Предприятие стало единственным участником и победителем аукциона, объявленного Управтодор в конце декабря 2022 года.