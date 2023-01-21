С начала СВО на Донбассе погибли около 100 тюменских бойцов

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
На этой неделе стало известно о гибели двух тюменских военных. 17 января появилась информация о том, что смертельные ранения в ходе выполнения боевого задания получил 31-летний Александр Сухоруков, выпускник Тюменского духовного училища.
19 января стало известно о гибели на Донбассе 27-летнего тюменца, уроженца Югры, бойца ЧВК «Вагнер» Валентина Кобзаря. Военный получил ранения, несовместимые с жизнью, в ходе выполнения боевого задания при освобождении города Артёмовска Донецкой Народной Республики.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске мемориальную доску в честь на Украине Руслана Алтыева. Военный принимал участие в СВО практически с самого начала. Погиб он 21 июня 2022 года в Северодонецке.