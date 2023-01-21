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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

С начала СВО на Донбассе погибли около 100 тюменских бойцов

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI

С начала СВО на Украине погибли около 100 тюменских военных

99 жителей Тюменской области погибли на Украине с начала проведения специальной военной операции. Такую статистику приводит тг-канал Тюменский Популист.
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Тюмень

На этой неделе стало известно о гибели двух тюменских военных. 17 января появилась информация о том, что смертельные ранения в ходе выполнения боевого задания получил 31-летний Александр Сухоруков, выпускник Тюменского духовного училища.

19 января стало известно о гибели на Донбассе 27-летнего тюменца, уроженца Югры, бойца ЧВК «Вагнер» Валентина Кобзаря. Военный получил ранения, несовместимые с жизнью, в ходе выполнения боевого задания при освобождении города Артёмовска Донецкой Народной Республики.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске мемориальную доску в честь на Украине Руслана Алтыева. Военный принимал участие в СВО практически с самого начала. Погиб он 21 июня 2022 года в Северодонецке.

В спецоперации погиб 27-летний тюменец, подписавший контракт с ЧВК «Вагнер»
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военные травмы#Военнослужащие#Тюмень#Тюменская область
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