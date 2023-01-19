В спецоперации погиб 27-летний тюменец, подписавший контракт с ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Валентина родился в Пыть-Яхе, окончил среднюю школу № 1 с углубленным изучением отдельных предметов. Учителя и одноклассники помнят военного как отзывчивого доброжелательного и неконфликтного человека, идущего всегда на компромисс.
Молодой человек в 2010 году окончил школу и переехал в Тюмень. В 2022 году военные подписал контракт с ЧВК «Вагнер», служил в звании рядового.
У погибшего военного осталась семья – родители в Пыть-Яхе и двое детей в Тюмени. Похороны бойца прошли в Югре в родном городе 15 января.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о гибели в СВО 31-летнего выпускника Тюменского духовного училища Александра Сухорукова.