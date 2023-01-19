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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В спецоперации погиб 27-летний тюменец, подписавший контракт с ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 06:35
Фото: VK Югра

В спецоперациии погиб тюменский боец ЧВК «Вагнер»

27-летнего тюменца, уроженца Югры Валентина Кобзаря похоронили в Пыть-Яхе. Боец погиб в спецоперации в ходе выполнения боевого задания при освобождении города Артёмовска Донецкой Народной Республики.
Сюжет
Тюмень

Валентина родился в Пыть-Яхе, окончил среднюю школу № 1 с углубленным изучением отдельных предметов. Учителя и одноклассники помнят военного как отзывчивого доброжелательного и неконфликтного человека, идущего всегда на компромисс.

Молодой человек в 2010 году окончил школу и переехал в Тюмень. В 2022 году военные подписал контракт с ЧВК «Вагнер», служил в звании рядового.

У погибшего военного осталась семья – родители в Пыть-Яхе и двое детей в Тюмени. Похороны бойца прошли в Югре в родном городе 15 января.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о гибели в СВО 31-летнего выпускника Тюменского духовного училища Александра Сухорукова.

В СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Военные#Военные травмы#Тюмень#Тюменская область#Похороны#Валентина Бурнашева
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