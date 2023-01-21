РКН признал Telegram иностранным мессенджером

Согласно внесенным изменениям в российской законодательство, с этого года у сервисов, являющимися иностранными мессенджерами, отнимут право подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание», — пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.