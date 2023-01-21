РКН признал Telegram иностранным мессенджером

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Согласно внесенным изменениям в российской законодательство, с этого года у сервисов, являющимися иностранными мессенджерами, отнимут право подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание», — пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале января стало известно об утечке в сеть данных пользователей одного из сервисов mail.ru. В открытом доступе оказались порядка 3,5 миллиона адресов электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и 1,4 миллиона уникальных российских номеров.