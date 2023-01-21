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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

РКН признал Telegram иностранным мессенджером

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI

РКН сообщил о запрете передачи платежных документов в Telegram с 1 марта

Роскомнадзоре внес Telegram в список иностранных мессенджеров. Согласно федеральному закону «Об информации», с 1 марта 2023 года мессенджер будет запрещено использовать для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг, пишет ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Согласно внесенным изменениям в российской законодательство, с этого года у сервисов, являющимися иностранными мессенджерами, отнимут право подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание», — пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале января стало известно об утечке в сеть данных пользователей одного из сервисов mail.ru. В открытом доступе оказались порядка 3,5 миллиона адресов электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и 1,4 миллиона уникальных российских номеров.

В сеть утекли данные миллионов пользователей сервиса mail.ru
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#Валентина Бурнашева#Общество#Роскомнадзор#Тюменская область
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