В сеть утекли данные миллионов пользователей сервиса mail.ru

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В сеть попали 3,4 млн адресов электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и 1,4 млн уникальных российских номера.
«Выборочная проверка случайных записей через форму восстановления доступа на сайте account.mail.ru показала, что зарегистрированные номера телефонов пользователей совпадают (в открытой их части) с тем, что указано в слитой базе», - отмечается в паблике «Раньше всех. Ну почти».
Ранее «Наш город» сообщал, что часть базы данных 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказалась в открытом доступе.