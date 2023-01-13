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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В сеть утекли данные миллионов пользователей сервиса mail.ru

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI

Данные миллионов пользователей сервиса mail.ru утекли в сеть

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», 13 января сообщил, что в сеть утекли данные части пользователей одного из сервисов mail.ru. Эксперты насчитали почти 3,5 млн записей, которые теперь в отрытом доступе.

В сеть попали 3,4 млн адресов электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и 1,4 млн уникальных российских номера.

«Выборочная проверка случайных записей через форму восстановления доступа на сайте account.mail.ru показала, что зарегистрированные номера телефонов пользователей совпадают (в открытой их части) с тем, что указано в слитой базе», - отмечается в паблике «Раньше всех. Ну почти».

Ранее «Наш город» сообщал, что часть базы данных 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказалась в открытом доступе.

Часть базы данных 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказалась в открытом доступе
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#Общество#Происшествия#Деньги#Жалобы#Персональные данные#Архивные данные#Личные данные#Дороги#Александр Мязин
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