В сеть утекли данные миллионов пользователей сервиса mail.ru

Данные миллионов пользователей сервиса mail.ru утекли в сеть

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», 13 января сообщил, что в сеть утекли данные части пользователей одного из сервисов mail.ru. Эксперты насчитали почти 3,5 млн записей, которые теперь в отрытом доступе.