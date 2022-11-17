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Часть базы данных 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказалась в открытом доступе

Вчера, 13:25

База данных некоторых клиентов «Дом.ру» стала общедоступной

В общий доступ попали сведения о ФИО, датах рождения и контактной информации четырех миллионов пользователей. Как отмечают ИБ-исследователи, хакеры, вероятно, завладели только базой данных на подключение к сети, а до клиентской им добраться не удалось.
В связи с распространением информации об утечке личных данных пользователей  в ряде СМИ Службой информационной безопасности в компании проводится внутреннее расследование», — сообщили в «Дом.ру».

В пресс-службе компании «Эр-Телеком» (Дом. Ру) «Нашему городу» пояснили», что речи об утечке персональной информации клиентов не идет. Сейчас в организации проводят внутреннее расследование.

В телеграм-каналах сообщали о базах данных, в которых содержатся ФИО и номера стационарных телефонов. Согласно информации источника «Нашего города», проблема касается Санкт-Петербурга. Скорее всего, база была скомпилирована из файлов годичной давности кем-то из подрядчиков или работников провайдера.

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#Елена Чебоксарова#Интернет-провайдеры#ЭР-Телеком#Персональные данные#Мой город - Тюмень
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