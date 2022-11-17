Часть базы данных 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказалась в открытом доступе

В связи с распространением информации об утечке личных данных пользователей в ряде СМИ Службой информационной безопасности в компании проводится внутреннее расследование», — сообщили в «Дом.ру».
В пресс-службе компании «Эр-Телеком» (Дом. Ру) «Нашему городу» пояснили», что речи об утечке персональной информации клиентов не идет. Сейчас в организации проводят внутреннее расследование.
В телеграм-каналах сообщали о базах данных, в которых содержатся ФИО и номера стационарных телефонов. Согласно информации источника «Нашего города», проблема касается Санкт-Петербурга. Скорее всего, база была скомпилирована из файлов годичной давности кем-то из подрядчиков или работников провайдера.