Часть базы данных 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказалась в открытом доступе

База данных некоторых клиентов «Дом.ру» стала общедоступной

В общий доступ попали сведения о ФИО, датах рождения и контактной информации четырех миллионов пользователей. Как отмечают ИБ-исследователи, хакеры, вероятно, завладели только базой данных на подключение к сети, а до клиентской им добраться не удалось.