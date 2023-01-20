В Тюмени уже неделю ищут 13-летнего школьника

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Когда его видели в последний раз, он был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, серую вязаную шапку, черные джинсы и кроссовки Nike. Рост 1,6 метра, телосложение худощавое, азиатская внешность.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Муззаммила Ахмедова, просят звонить по телефонам 8 (3452)79-98-06, 8 (3452)79-98-72, 02 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени успешно завершились поиски пропавшего перед Новым годом 32-летнего Александра Ощепкова. Мужчина ушел из дома 24 декабря. Поиски тюменца шли на протяжении трех недель.