В Тюмени уже неделю ищут 13-летнего школьника

В Тюмени неделю назад пропал 13-летний подросток

В Тюмени почти неделю назад пропал 13-летний Муззаммил Ахмедов. Ребенок ушел из дома 13 января и после этого перестал выходить на связь с родными. Накануне родители 6-классника обратились с заявлением в полицию. По словам матери мальчика, ранее сын из дома не уходил.

Сюжет Тюмень