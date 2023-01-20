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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

В Тюмени уже неделю ищут 13-летнего школьника

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI

В Тюмени неделю назад пропал 13-летний подросток

В Тюмени почти неделю назад пропал 13-летний Муззаммил Ахмедов. Ребенок ушел из дома 13 января и после этого перестал выходить на связь с родными. Накануне родители 6-классника обратились с заявлением в полицию. По словам матери мальчика, ранее сын из дома не уходил.
Сюжет
Тюмень

Когда его видели в последний раз, он был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, серую вязаную шапку, черные джинсы и кроссовки Nike. Рост 1,6 метра, телосложение худощавое, азиатская внешность.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Муззаммила Ахмедова, просят звонить по телефонам 8 (3452)79-98-06, 8 (3452)79-98-72, 02 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени успешно завершились поиски пропавшего перед Новым годом 32-летнего Александра Ощепкова. Мужчина ушел из дома 24 декабря. Поиски тюменца шли на протяжении трех недель.

В Тюмени накануне Нового года пропал 32-летний мужчина
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поиск#Поиск человека#Тюменская область
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