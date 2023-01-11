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В Тюмени накануне Нового года пропал 32-летний мужчина

Сегодня, 04:27
Фото: ПО «Белая Сова – Тюмень»

В Тюмени около трех недель ищут пропавшего мужчину

В Тюмени уже почти три недели ищут 32-летнего Александра Ощепкова. Мужчина ушел из дома за неделю до Нового года, 24 декабря, и после этого перестал выходить на связь с семьей и друзьями. В настоящее время поисками тюменца занимаются волонтеры ПО «Белая Сова».
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Тюмень

Когда Александр видела в последний раз, он был одет в куртку темно-зеленого цвета и темно-серой вставкой на спине, трико черного цвета,  темные кроссовки. Рост 1,75 метра, телосложение среднее, внешность славянская.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Ощепкова, просят обращаться в полицию или звонить по телефонам 8-932-32-39-911, 8 (3452) 29-11-00.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в Тюменской области поисковикам удалось разыскать живыми из 269 человек 189. 20 пропавших жителей региона были найдены мертвыми.

В 2022 году больше 20 тюменцев нашли мертвыми в ходе розыскных мероприятий
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поиски пропавших#Поиск человека#Пропавший без вести#Тюменская область
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