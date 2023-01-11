В Тюмени накануне Нового года пропал 32-летний мужчина

В Тюмени около трех недель ищут пропавшего мужчину

В Тюмени уже почти три недели ищут 32-летнего Александра Ощепкова. Мужчина ушел из дома за неделю до Нового года, 24 декабря, и после этого перестал выходить на связь с семьей и друзьями. В настоящее время поисками тюменца занимаются волонтеры ПО «Белая Сова».

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