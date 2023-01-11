В Тюмени накануне Нового года пропал 32-летний мужчина

Когда Александр видела в последний раз, он был одет в куртку темно-зеленого цвета и темно-серой вставкой на спине, трико черного цвета, темные кроссовки. Рост 1,75 метра, телосложение среднее, внешность славянская.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Ощепкова, просят обращаться в полицию или звонить по телефонам 8-932-32-39-911, 8 (3452) 29-11-00.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в Тюменской области поисковикам удалось разыскать живыми из 269 человек 189. 20 пропавших жителей региона были найдены мертвыми.