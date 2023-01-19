Невозможно проехать: тюменцы жалуются на заснеженную дорогу

Между тем, ранее глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заверял, что проблем с уборкой снега в областной столице в этом году не будет. При готовке к зимнему периоду была проведена большая работа над ошибками — выделены дополнительные бригады рабочих и спецтехники на случай возникновения форс-мажорных ситуаций.