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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Невозможно проехать: тюменцы жалуются на заснеженную дорогу

Сегодня, 04:59
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы жалуются на заснеженную дорогу на улице Дружбы

Качество уборки снега на улицах Тюмень вновь вызывает нарекания у горожан. На этот раз тюменцы сообщают о нечищеной дороге на участке улицы Дружбы — проехать по нему невозможно ни на легковом автомобиле, ни на каком-либо другом.
Сюжет
Снег

Ранее «Наш Город» писал, что горожане сообщали о горах невывезенного на полигоны снега на улицах Созидателей, Андрея Бушуева, Василия Подшибякина, Пермякова, Белинского и других.

Между тем, ранее глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заверял, что проблем с уборкой снега в областной столице в этом году не будет. При готовке к зимнему периоду была проведена большая работа над ошибками — выделены дополнительные бригады рабочих и спецтехники на случай возникновения форс-мажорных ситуаций.

 

 

 

В Тюмени на месте снесенных домов организовали незаконный снежный полигон
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Снег#Уборка снега#Тюмень#Жалобы#Безопасность на дорогах#Тюменская область
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