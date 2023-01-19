Невозможно проехать: тюменцы жалуются на заснеженную дорогу

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Ранее «Наш Город» писал, что горожане сообщали о горах невывезенного на полигоны снега на улицах Созидателей, Андрея Бушуева, Василия Подшибякина, Пермякова, Белинского и других.
Между тем, ранее глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заверял, что проблем с уборкой снега в областной столице в этом году не будет. При готовке к зимнему периоду была проведена большая работа над ошибками — выделены дополнительные бригады рабочих и спецтехники на случай возникновения форс-мажорных ситуаций.