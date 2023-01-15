В Тюмени на месте снесенных домов организовали незаконный снежный полигон

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
«Самосвалы в вечернее время сваливают здесь снег», — сообщили тюменцы.
Это уже не первый случай в областной столице. Ранее «Наш Город» писал, что горожане сообщали о незаконном нежном полигоне в районе улиц Монтажников — Федюнинского (Ново-Патрушево), на улице Карла Маркса.
В 2022 году в Тюмени был открыт новый полигон для вывоза снега площадью более 9 тыся квадратных метров. Он расположился в районе Воронинских горок.