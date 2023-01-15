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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В Тюмени на месте снесенных домов организовали незаконный снежный полигон

Сегодня, 04:15
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на улице Космонавтов незаконно складируют снег

Несанкционированный снежный полигон устроили в Тюмени в частном секторе городские дорожники. По словам подписчиков «Нашего Города», дорожные службы незаконно складируют снег на месте снесенных домов на улице Космонавтов, 21.
Сюжет
Снег
«Самосвалы в вечернее время сваливают здесь снег», — сообщили тюменцы.

Это уже не первый случай в областной столице. Ранее «Наш Город» писал, что горожане сообщали о незаконном нежном полигоне в районе улиц Монтажников — Федюнинского (Ново-Патрушево), на улице Карла Маркса.

В 2022 году в Тюмени был открыт новый полигон для вывоза снега площадью более 9 тыся квадратных метров. Он расположился в районе Воронинских горок.

 

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Снег#Уборка снега#Жалобы#Тюменская область
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