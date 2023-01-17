В Тюменской области численность безработных сократилась сразу на 30 процентов

Сразу на 30 процентов снизилась численность безработных в Тюменской области

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, за 2022 год безработица в регионе снизилась почти на 30%. На данный момент около 3 тысяч человек ищут работу, а местные компании заявляют о необходимости в 20 000 рабочих.