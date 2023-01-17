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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Тюменской области численность безработных сократилась сразу на 30 процентов

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI

Сразу на 30 процентов снизилась численность безработных в Тюменской области

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, за 2022 год безработица в регионе снизилась почти на 30%. На данный момент около 3 тысяч человек ищут работу, а местные компании заявляют о необходимости в 20 000 рабочих.

Больше всего вакантных мест в строительстве. Местным компаниям нужны почти 3 500 рабочих. Дефицит ощущается и в сфере IT.

Между тем экономисты отмечают, что на данный момент безработица снижается по всей стране.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские предприятия нуждаются в технологах мясной и хлебобулочной продукции. Электросварщикам и машинистам спецтранспорта уже готовы платить до 180 000 рублей в месяц. Столько же получают руководители.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Работа#Работабудущего
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