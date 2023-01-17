В Тюменской области численность безработных сократилась сразу на 30 процентов

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Больше всего вакантных мест в строительстве. Местным компаниям нужны почти 3 500 рабочих. Дефицит ощущается и в сфере IT.
Между тем экономисты отмечают, что на данный момент безработица снижается по всей стране.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские предприятия нуждаются в технологах мясной и хлебобулочной продукции. Электросварщикам и машинистам спецтранспорта уже готовы платить до 180 000 рублей в месяц. Столько же получают руководители.