nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Зарплата 150 тысяч: Названы самые высокооплачиваемые профессии для тюменцев

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI

Появился список самых высокооплачиваемых вакансий для тюменцев

В список высокооплачиваемых профессий в Тюменской области попали: начальник службы (в промышленном предприятии), им предлагают 150 тысяч рублей в месяц, генеральный директор (от 100 до 140 тысяч), капитан-механик (до 120 тысяч).

Машинист буровой установки и помощник бурильщика могут рассчитывать на 100 – 120 тысяч в месяц. Менеджер в строительстве — от 61 до 124 тысяч. Слесари по ремонту сельхозтехники и спецтранспорта могут получать от 31 до 100 тысяч в месяц. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, сейчас востребованы электромонтажники, геодезисты, врачи, следователи, мастера строительных и монтажных работ, прорабы, инженеры и капитаны.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменские власти ищут ревизора вузов на зарплату в 58 тысяч в месяц.

В тюменской больнице не хватает около 20 узких специалистов и медперсонала
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Зарплата#Средняя зарплата
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30