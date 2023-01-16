Зарплата 150 тысяч: Названы самые высокооплачиваемые профессии для тюменцев

Машинист буровой установки и помощник бурильщика могут рассчитывать на 100 – 120 тысяч в месяц. Менеджер в строительстве — от 61 до 124 тысяч. Слесари по ремонту сельхозтехники и спецтранспорта могут получать от 31 до 100 тысяч в месяц. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, сейчас востребованы электромонтажники, геодезисты, врачи, следователи, мастера строительных и монтажных работ, прорабы, инженеры и капитаны.