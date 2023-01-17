В СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища

Ранее «Наш Город» писал про погибшего 28-летнего мобилизованного тюменца Александра Титуса, погибшего в ходе спецоперации. С 23 декабря мужчина перестал выходить на связь с родственниками после подрыва на мине. Александр числился среди живых. Но в этом месяце стало известно, что боец скончался сразу же после подрыва техники.