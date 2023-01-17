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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища

Сегодня, 10:57
Фото: Тобольская Митрополия

В спецоперации погиб тюменский учитель церковнославянского языка

Стало известно о гибели 31-летнего Александра Сухорукова в ходе СВО. Тюменец погиб 2 ноября 2022 года. Мужчина окончил Тюменское духовное училище, Тобольскую духовную семинарию, а затем преподавал детям из Ноябрьска церковнославянский язык.
Сюжет
Тюмень
«Для многих воспитанников Александр был близок, ему звонили, писали, выговаривались без страха осуждения. Для детей он был не просто учителем, но и другом, помощником, советчиком», — рассказали в Тобольской метрополии.

Александр Сухоруков был награжден государственной наградой «Орден мужества», имел награды ЧВК «Вагнер» — кресты «За кровь и храбрость», «За отвагу и мужество», а награду «Окопный крест» он получил посмертно.

Ученики тюменца планировали встретиться с ним на съезде после возвращения.

«Это был наш последний диалог, и он больше не вернется…» — пишут воспитанники Александра. 
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Ранее «Наш Город» писал про погибшего 28-летнего мобилизованного тюменца Александра Титуса, погибшего в ходе спецоперации. С 23 декабря мужчина перестал выходить на связь с родственниками после подрыва на мине. Александр числился среди живых. Но в этом месяце стало известно, что боец скончался сразу же после подрыва техники. 

#Анна Доронина#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Смерть#Армия
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