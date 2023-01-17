В СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
«Для многих воспитанников Александр был близок, ему звонили, писали, выговаривались без страха осуждения. Для детей он был не просто учителем, но и другом, помощником, советчиком», — рассказали в Тобольской метрополии.
Александр Сухоруков был награжден государственной наградой «Орден мужества», имел награды ЧВК «Вагнер» — кресты «За кровь и храбрость», «За отвагу и мужество», а награду «Окопный крест» он получил посмертно.
Ученики тюменца планировали встретиться с ним на съезде после возвращения.
«Это был наш последний диалог, и он больше не вернется…» — пишут воспитанники Александра.
Ранее «Наш Город» писал про погибшего 28-летнего мобилизованного тюменца Александра Титуса, погибшего в ходе спецоперации. С 23 декабря мужчина перестал выходить на связь с родственниками после подрыва на мине. Александр числился среди живых. Но в этом месяце стало известно, что боец скончался сразу же после подрыва техники.