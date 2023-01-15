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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Мобилизованный тюменец погиб в СВО на Украине. Его почти месяц искала мама

Сегодня, 11:16
Фото: PRO город Тавда

Мобилизованный из Тюмени погиб на СВО на Украине

Похороны 28-летнего мобилизованного тюменца Александра Титуса состоялись сегодня в Свердловской области. Погибшего на Украине бойца похоронили в Свердловской области.
Сюжет
Тюмень

Тело военного доставили родным из Луганска накануне. Об это рассказала «Нашему Городу» жена родного брата погибшего бойца Светлана.

Семья Александра разыскивала его с 23 декабря 2022 года — 22 декабря Александр вместе со своей бригадой в составе 28 человек возвращался к месту дислокации, но по дороге техника наехала на мину и подорвалась. Бойцы получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

По словам мамы Александра Светланы Титус, ее сын был в числе живых после ЧП. Но связь с ним прервалась после 23 декабря. К поиску военного подключились волонтеры из Ростова-на-Дону, Тюменской области. Ребята обзванивали госпитали, пытались найти хоть какую-то информацию о бойце.

На этой неделе родным удалось найти Александра. Выяснилось, что военный погиб сразу после подрыва техники.

Александр родился в Свердловской области, но последние годы жил в Тюмени. В ВС РФ был призван в рамках частичной мобилизации 29 сентября 2022 года. У погибшего военного остались жена и маленький ребенок.

«Он был в числе живых»: мобилизованный тюменец пропал на СВО
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Частичная мобилизация#Военные#Военные травмы#Похороны#Тюменская область
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