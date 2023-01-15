Мобилизованный тюменец погиб в СВО на Украине. Его почти месяц искала мама

Семья Александра разыскивала его с 23 декабря 2022 года — 22 декабря Александр вместе со своей бригадой в составе 28 человек возвращался к месту дислокации, но по дороге техника наехала на мину и подорвалась. Бойцы получили серьезные ожоги и были госпитализированы.