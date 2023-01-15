Мобилизованный тюменец погиб в СВО на Украине. Его почти месяц искала мама

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Тело военного доставили родным из Луганска накануне. Об это рассказала «Нашему Городу» жена родного брата погибшего бойца Светлана.
Семья Александра разыскивала его с 23 декабря 2022 года — 22 декабря Александр вместе со своей бригадой в составе 28 человек возвращался к месту дислокации, но по дороге техника наехала на мину и подорвалась. Бойцы получили серьезные ожоги и были госпитализированы.
По словам мамы Александра Светланы Титус, ее сын был в числе живых после ЧП. Но связь с ним прервалась после 23 декабря. К поиску военного подключились волонтеры из Ростова-на-Дону, Тюменской области. Ребята обзванивали госпитали, пытались найти хоть какую-то информацию о бойце.
На этой неделе родным удалось найти Александра. Выяснилось, что военный погиб сразу после подрыва техники.
Александр родился в Свердловской области, но последние годы жил в Тюмени. В ВС РФ был призван в рамках частичной мобилизации 29 сентября 2022 года. У погибшего военного остались жена и маленький ребенок.