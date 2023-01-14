В Тюмени перестали принимать от нуждающихся заявления на пособие на ребенка

В Тюменской области изменилась система социальной поддержки

В Тюменской области больше не будут принимать заявления на получение региональных выплат для детей из малообеспеченных семей. Это связано с тем, что с 1 января 2023 года введено единое пособие для нуждающихся семей.

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