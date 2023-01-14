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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

В Тюмени перестали принимать от нуждающихся заявления на пособие на ребенка

Сегодня, 11:20
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области изменилась система социальной поддержки

В Тюменской области больше не будут принимать заявления на получение региональных выплат для детей из малообеспеченных семей. Это связано с тем, что с 1 января 2023 года введено единое пособие для нуждающихся семей.
Сюжет
Тюмень

Его размер зависит от нуждаемости и составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума величина которого на данный момент составляет 14 тысяч 176 рублей.

Кроме того, отменены «разорванные» сроки установления выплат — до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет.

В остальном порядок предоставления региональных мер социальной поддержки не изменился. Тюменцам по-прежнему доступны получение денежных средств в рамках материнского капитала, меры поддержки малоимущих семей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2023 года увеличены декретные выплаты. Максимальная сумма пособия по беременности и родам, в случае отсутствия осложнений, установлена в размере 383 тысяч рублей.

Что изменилось в жизни тюменцев с 1 января 2023 года
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выплаты#Социальные выплаты#Тюмень#Тюменская область
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