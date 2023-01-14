В Тюмени перестали принимать от нуждающихся заявления на пособие на ребенка

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Его размер зависит от нуждаемости и составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума величина которого на данный момент составляет 14 тысяч 176 рублей.
Кроме того, отменены «разорванные» сроки установления выплат — до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет.
В остальном порядок предоставления региональных мер социальной поддержки не изменился. Тюменцам по-прежнему доступны получение денежных средств в рамках материнского капитала, меры поддержки малоимущих семей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2023 года увеличены декретные выплаты. Максимальная сумма пособия по беременности и родам, в случае отсутствия осложнений, установлена в размере 383 тысяч рублей.